Rieti, la fiera del peperoncino fa volare il commercio in centro, Tosti: “Risultato oltre le aspettative”

“È stato decisamente un risultato oltre le aspettative”. A dichiararlo Leonardo Tosti presidente di Ascom-Confcommercio parlando della decima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino conclusasi domenica sera. “Abbiamo avuto – prosegue Tosti - un riscontro altissimo a livello commerciale sia per quello che riguarda gli stand, che hanno venduto benissimo, sia per quello che riguarda negozi, ristoranti, locali e bar cittadini”. Insomma un'edizione in bilico fino alla fine e che inizialmente, per maggiore sicurezza legata alla pandemia avrebbe dovuto svolgersi all'ex zuccherificio, ha invece portato a vivere il centro cittadino e le sue piazze.

“Possiamo dire – aggiunge il presidente di Confcommercio - che è stato un risultato veramente importante e siamo tutti contenti perché in questo modo, con la scelta di tenere la fiera in centro, ha portato un risultato vincente che ha fatto lavorare, e tanto, tutto il settore al completo compreso il turismo, come confermato anche dall'ufficio dell'Asm Visit Rieti in piazza Vittorio Emanuele preso letteralmente d'assalto dai turisti. Altra cosa importante, confermata anche dagli standisti la presenza di moltissime persone arrivate da altre regioni”. E Tosti, sulla scia del successo della Fiera, guarda già al futuro con “altri eventi simili che potrebbero tenersi a novembre o in primavera e a cui stiamo già lavorando”.

Per Livio Rositani, presidente del Comitato organizzatore della fiera. “è stata una decima edizione travagliata, almeno all'inizio visto che c'era sempre l'incertezza restrizioni e proprio per questo, in un primo momento avevamo scelto come location l'ex Zuccherificio”. Poi la riunione del Comitato Ordine e sicurezza pubblica in Prefettura e la decisione di tornare in centro storico. “Poi abbiamo trovato la quadra con le istituzioni che ringrazio una per una - dice Rositani - e abbiamo riempito la città rispettando tutte le norme di sicurezza. E' stata una scommessa ma anche il segno della ripartenza e devo dire che, nonostante non ci siano ancora i dati ufficiali, dalle prime reazioni mi sembra di capire che siamo andati molto molto bene. Gli espositori erano tutti molto contenti. All'inizio non ci credeva nessuno, ma noi non ci siamo fermati mai perché questa decima edizione l'abbiamo fortemente voluta. E la scommessa è stata vinta oltre ad essere un grande successo della città e per la città”. Dello stesso parere il vice sindaco e assessore alle Attività Produttive Daniele Sinibaldi che ha sottolineato: “Non era scontato fare questa manifestazione e averla fatta credo che sia stata una dimostrazione di serietà, di responsabilità e di festa per una città che ne aveva bisogno. E' stato un segnale anche sociale perché abbiamo un disperato bisogno di questi momenti, non ci sono stati problemi perché si è collaborato tutti con un grande lavoro anche da parte dell’Asl. E' stata una bella festa, una sinergia di tutte le istituzioni e di tutto il tessuto produttivo”.

