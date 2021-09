Rieti Covid, il generale Figluolo in visita nel centro vaccinale Amazon a Passo Corese

Paolo Giomi 06 settembre 2021 a

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà in visita marftedì 7 settembre all’hub vaccinale di Passo Corese, accompagnato dai vertici della Asl di Rieti, con la direttrice generale Marinella D’Innocenzo, e dagli assessori regionali Alessio D’Amato (Sanità) e Claudio Di Berardino (Lavoro), oltre al sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo. Ad accompagnarli all’interno dei locali adibiti a postazioni di somministrazione dei vaccini l’amministratore delegato di Amazon Logistica Italia, Salvatore Schembri Volpe.

Sono 88 mila i reatini che hanno completato il ciclo vaccinale

La visita del generale Figliuolo, che si svolgerà verosimilmente intorno alle 10, coincide con l’avvio della due giorni di somministrazione del vaccino Pfizer riservata agli studenti scolastici di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che proprio oggi e domani vedrà protagonista l’hub vaccinale di Passo Corese. L’iniziativa lanciata dalla Asl di Rieti, dal nome “A scuola in sicurezza, W la scuola!”, vedrà il presidio vaccinale riservato agli studenti dalle 9 alle 14 di oggi e domani. I minorenni aderenti, dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da un solo genitore, purché provvisto di copia di un documento di identità in corso di validità del coniuge. L’open day è rivolto anche ad insegnanti e personale delle istituzioni scolastiche del territorio della provincia di Rieti, e in particolare al personale scolastico degli istituti della Sabina, e si prefigge l’obiettivo di ridurre il rischio di contagio negli istituti scolastici, creando ambienti sicuri per studenti, insegnanti e per tutto il personale coinvolto”.

Non solo. Il commissario Figliuolo potrà essere aggiornato in tempo reale dei progressi effettuati dal territorio della provincia di Rieti nella campagna di vaccinazione in senso generale, che proprio alla fine della scorsa settimana ha sfondato il tetto delle 180mila somministrazioni, risultando, in termini percentuali, la provincia più virtuosa del Lazio. Lazio che, a sua volta, è di molto avanti rispetto alle altre regioni d’Italia come percentuale delle persone immunizzate. In occasione della visita del generale Figliuolo il centro distribuzione Amazon FCO1 sospende temporaneamente le visite e gli accessi alla stampa sia per quanto riguarda la struttura operativa, sia per quanto riguarda lo stesso hub vaccinale, assicurando visite dedicate a chiunque ne abbia volontà immediatamente dopo la visita istituzionale.

