Dopo 83 anni il paese di Radicaro torna a chiamarsi Collegiudeo

06 settembre 2021

Il paese di Radicaro tornerà a chiamarsi Collegiudeo. Il consigliere comunale Angelo Di Marzio ne aveva parlato tempo fa nel corso di un consiglio comunale e ora con due finanziamenti della Regione Lazio in risposta al bando pubblico per la promozione del patrimonio culturale dei piccoli comuni, Radicaro potrà riappropriarsi della sua storia.

Il progetto ha anche un alto valore simbolico e un parco diffuso della memoria ricorderà gli eventi. “Vogliamo cancellare il provvedimento che nel 1938, in pieno clima di leggi razziali, impose al nostro paese di cambiare il suo nome e di chiamarsi Radicaro. Oggi quelle motivazioni non sono più accettabili e il rispetto della nostra storia ci impone di restituire al paese il nome che gli è stato tolto d’imperio durante il regime fascista”, sottolinea il consigliere comunale Di Marzio. Il paese fu fondato proprio da un pellegrino di fede ebraica, che giunto sulla cima del colle, dove sorge oggi il paese, costruì la prima casa, alla quale poi si affiancarono le altre, dando così origine al borgo, chiamato proprio per questo Collegiudeo. L’avvento del fascismo e le leggi razziali portarono all’editto del Duce che impose il nuovo nome alla piccola frazione di Fiamignano. Nell’anno della caduta del regime fascista, proprio a Radicaro, i tedeschi in ritirata uccisero un giovanissimo partigiano, che non potendo essere identificato, fu sepolto nel cimitero locale come milite ignoto. L’episodio, che i più anziani ricordano, causò grande sconcerto e dolore nella popolazione locale.

Il progetto è stato premiato dalla Regione Lazio e sarà anche realizzato un ‘Percorso della Memoria’: dalla “Casa del Giudeo” fino alla piazza dove un murale realizzato da Collettivo FX (uno dei maggiori protagonisti dell’arte di strada italiana), ricorderà la tragica vicenda del giovane partigiano. Il percorso prosegue fino al cortile del palazzo comu nale di Fiamignano dove una installazione riprodurrà la prima delibera assunta dall’amministrazione comunale in regime di libertà, dopo la caduta del fascismo.

