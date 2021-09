Nel Reatino 564 insegnanti in più, ma è caos sulle assegnazioni

06 settembre 2021 a

Ad una settimana dalla riapertura delle scuole il nodo da sciogliere riguarda la procedura per la nomina dei docenti a tempo determinato. Perplessità anche sul controllo quotidiano dei green pass per il personale scolastico.

Duecento i neo immessi in ruolo, 364 i destinatari di contratti a tempo determinato a Rieti e provincia nei diversi ordini di scuola. Sembrerebbe tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico ma nei giorni scorsi i sindacati hanno riscontrato diversi errori dovuti all’utilizzo della nuova procedura per le assunzioni a tempo determinato. Procedura che non è riuscita a gestire tutti gli aspetti e le problematiche connesse alla formulazione delle graduatorie. “Per gli errori da noi riscontrati, che riguardano in particolare la precedenza da legge 104 e l’assegnazione delle sedi”, è stata chiesta una pronta rettifica” ha sottolineato Claudio De Santis, segretario regionale Cisl scuola. Almeno dieci errori sono stati riscontrati anche dalla Uil e subito segnalati all’Ufficio scolastico provinciale di Rieti, come ha dichiarato Roberto Melchiorre, per provvedere ad una nuova rielaborazione. Tuttavia anche in seconda battuta l’algoritmo avrebbe prodotto, in alcuni casi, gli stessi errori per cui è stato necessario ricontrollare anche le ultime nomine. Le errate attribuzioni infatti vengono scoperte man mano che vengono effettuate le nomine e quindi segnalate per poter dar corso ad una nuova procedura di assegnazione. “Siamo nel caos ma mi auguro che saranno presto risolti gli ultimi contenziosi per garantire una corretta riapertura delle scuole” ha concluso Melchiorre. Intanto sul sito dell’Usp, venerdì pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino delle nomine a tempo determinato per 364 insegnanti, di ogni ordine e grado, che prevede l’assunzione in servizio presso la sede assegnata entro la mattinata odierna.

Ad oggi dunque le cattedre coperte su posto comune e sostegno sembrano essere oltre il 90%. Restano fuori alcuni spezzoni inferiori alle 7 ore che vengono però assegnati dalle stesse istituzioni scolastiche. Ad appesantire il lavoro nelle scuole ci sono anche le operazioni di controllo dei green pass. Dal primo settembre vige infatti l’obbligo del controllo ma, a lezioni non ancora iniziate, poco importa per i docenti aspettare qualche minuto fuori dall’istituto. “Problemi si potrebbero verificare in ingresso a scuola dal 13 settembre”, teme De Santis. In base alla legge 87 del 17/6/2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve obbligatoriamente possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19. Il rischio è che si creino “intoppi” in ingresso se non sarà pronta la piattaforma per il controllo automatico: assembramenti di docenti in coda ai vari ingressi degli istituti.

