Rieti, elezioni comunali. Sfida a tre ad Amatrice. Sul Corriere di Rieti in edicola le liste di tutti i comuni al voto

05 settembre 2021 a

Dieci comuni al voto nel Reatino. Sabato 4 settembre sono state presentate le liste. Ad Amatrice, comune simbolo di questa tornata elettorale nel Reatino, saranno tre i candidati sindaco in corsa alle amministrative in programma il 3 e 4 ottobre. Una corsa a tre che si annuncia interessante e che vedrà scendere in campo ufficialmente Carlo Grossi sostenuto dalla lista Civica “Amatrice Libera”, Giorgio Cortellesi che sarà appoggiato dalla lista civica “Per Amatrice” e Rosaria Lunadei che invece sarà a capo della lista civica “Ricostruiamo insieme”. I prossimi giorni saranno importanti per capire i programmi dei tre candidati a sindaco tra volti noti e chi invece si affaccia per la prima volta sulla scena politica amatriciana. Quella di ottobre sarà una consultazione elettorale molto importante che sarà chiamata a eleggere il sindaco che dovrà gestire nei successivi quattro anni la ricostruzione e di conseguenza prendere decisioni importanti per la collettività. Negli altri nove comuni reatini al voto invece si presenteranno 18 liste civiche per altrettanti candidati sindaco. Si voto anche nella Sabina Romana con i comuni di Mentana, Fiano Romano e Montelibretti interessati.

