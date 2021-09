Raoul Bova, la compagna Rocìo Muñoz Morales si vaccina a Rieti e diventa testimonial della Asl | Video

05 settembre 2021 a

a

a

Rocio Muñoz Morales si vaccina a Rieti. La compagna di Raoul Bova testimonial della Asl. A Vac-cinema, l'evento Asl Rieti - Fondazione Varrone dedicato alla vaccinazione dei ragazzi 12-18 anni, testimonial l'attrice e conduttrice televisiva Rocìo Muñoz Morales che ha voluto vaccinarsi a Rieti, in prima e seconda dose. Appello dell'attrice, alla vaccinazione contro il covid19, in particolare alla vaccinazione dei ragazzi, per un rientro a scuola in sicurezza. Con la Morales a San Giorgio anche il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo. L'Open Day che vede ancora una volta insieme Asl Rieti e Fondazione Varrone, sarà replicato domenica 5 settembre, dalle 15 alle 21: i ragazzi che si vaccineranno riceveranno in dono un abbonamento al cinema per 5 spettacoli al Moderno di Rieti.

L'attrice e conduttrice televisiva Rocìo Muñoz Morales a VAC-cinema A VAC-cinema, l'evento Asl Rieti - Fondazione Varrone dedicato alla vaccinazione dei ragazzi 12-18 anni, testimonial l'attrice e conduttrice televisiva Rocìo Muñoz Morales che ha voluto vaccinarsi a Rieti, in prima e seconda dose. Appello dell'attrice, alla vaccinazione contro il covid19, in particolare alla vaccinazione dei ragazzi, per un rientro a scuola in sicurezza. Con la Morales a S. Giorgio anche il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo. L'Open Day che vede ancora una volta insieme Asl Rieti e Fondazione Varrone, sarà replicato domani, domenica 5 settembre, dalle 15 alle 21: i ragazzi che si vaccineranno riceveranno in dono un abbonamento al cinema per 5 spettacoli al Moderno di Rieti. #aslrieti #fondazionevarrone #vaccinema Pubblicato da ASL RIETI su Sabato 4 settembre 2021

L'attrice non ha voluto mancare all'appello della Asl. Raoul Bova e la sua famiglia, anche Rocio Morales, sono molto legati a Rieti e in particolare al Reatino. La famiglia dell'attore romano è originaria di Varco Sabino e la coppia ama passare molto del tempo libero nel Cicolano sulle sponde del Lago del Salto. Cicolano che è stato scelto da Raoul Bova anche per festeggiare, recentemente, i 50 anni.

Raoul Bova e il rifugio sul Lago del Salto dove ama passare il tempo libero con la sua Rocio e le figlie

Tornando alla campagna di vaccinazione a Rieti. Nella giornata di sabato 5 settembre la Asl di Rieti ha superato le 180.000 dosi di vaccino somministrate sul territorio della provincia di Rieti. Nel dettaglio, sono state somministrate 180.194 dosi di vaccino. Si registrano 93.222 prime dosi (72.345 Pfizer, 4.547 Moderna, 16.330 AstraZeneca), mentre il totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sale a 86.972 (67.164 Pfizer, 3.300 Moderna, 14.256 AstraZeneca, 2.252 J&J). Nell’ambito del Piano “Scuole sicure” Asl Rieti, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, si ricorda che questo pomeriggio, con inizio alle ore 15, presso l’ex chiesa S. Giorgio (largo S. Giorgio) a Rieti, sarà attivo l’Open Day Vac-cinema (4-5 settembre 2021 dalle ore 15 alle ore 21 iniziativa organizzata da Asl Rieti – Fondazione Varrone). Vaccinazione con Pfizer dedicata ai ragazzi dai 12 ai 18 anni (ogni ragazzo riceverà in omaggio un abbonamento per 5 spettacoli, da utilizzare presso il cinema Moderno di Rieti). L’iniziativa, grazie al sostegno dell’Ufficio Territoriale Scolastico di Rieti, sarà aperta anche al personale scolastico, docente e non docente, non ancora vaccinato.

Stasera c'è "Ultima gara" girato al Lago del Salto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.