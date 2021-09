Monterotondo, morto dopo essere caduto dal tetto. Grave il figlio

Matteo Torrioli 04 settembre 2021 a

Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 3 settembre verso le 18.30, presso la zona industriale di Monterotondo Scalo, su Via Albert Einstein, dove Roberto Leli, 58 anni, ha perso la vita. Il titolare della tipografia Balzanelli Roberto Leli, marito di Carla Balzanelli, figlia dello storico fondatore dell’azienda, si era recato nello stabile dello Scalo insieme al figlio 27enne. I due avevano paura che le piogge previste per il fine settimana potessero danneggiare l’azienda e, in particolare, le attrezzature presenti all’interno di essa.

Infatti, secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, i due stavano effettuando delle verifiche sul lucernario dello stabile. Questo, infatti, perdeva acqua da giorni e piogge più intense del normale avrebbero potuto causare notevoli danni. I due volevano assicurarsi che la tipografia passasse indenne il week end, in attesa dei conclusivi lavori di risistemazione previsti per la giornata di domani. Il lucernario, però, ha ceduto e i due sono caduti al piano inferiore al termine di una caduta di circa 5 metri. Secondo quanto si apprende, per Roberto Leli sarebbe stato fatale un colpo alla testa subito al momento della caduta. Si è salvato invece il figlio di 27 anni. Nonostante le frattura riportare il ragazzo è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in elisoccorso al Policlino Gemelli di Roma. La salma di Leli è stata trasferita all'Istituto di medicina legale della «Sapienza» dove verrà effettuata l'autopsia.

I Carabinieri hanno anche inviato un’informativa presso la Procura di Tivoli che nei prossimi giorni potrebbe quindi aprire un fascicolo per ulteriori indagini. Il fatto è accaduto all’interno della storica tipografia Balzanelli di Monterotondo Scalo. Un’azienda fondata il 7 febbraio del 1964 da Aldo Balzanelli, uomo con la passione per la stampa. Nel corso degli anni la ditta è cresciuta esponenzialmente fino a diventare una vera e propria eccellenza nel suo campo nonché una delle attività più stimate ed apprezzate sul territorio.

