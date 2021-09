Amazon, assunzioni. Trenta nuovi posti di lavoro a Passo Corese. Ecco come candidarsi

Paolo Giomi 04 settembre 2021 a

a

a

Ricadrà anche sul centro distribuzione FCO1 di Passo Corese il maxi-piano di reclutamento che, nella giornata del 16 settembre prossimo, vedrà impegnati i manager di Amazon Italia in un “career day” mai visto prima. Che getterà le basi per l’ingresso in azienda di 500 nuovi profili per altrettante posizioni di lavoro a tempo indeterminato. Di queste circa 30 saranno destinate alle due maxi-strutture del Lazio (Fara Sabina e Colleferro), in proporzioni che, come di consueto, vedranno lo stabilimento reatino farla da padrone. Cresce ancora, dunque, il numero di impiegati stabili nella struttura situata presso il polo logistico di Passo Corese. Una crescita non soltanto “interna”, ma anche proiettata, come logica conseguenza, sullo sviluppo della stessa area industriale, letteralmente decollata dall’arrivo di Amazon in terra sabina, nel 2017.

Amazon, il grido della Uil: "Diritti per tutti i lavoratori”

CAREER DAY La giornata del 16 settembre, prima del suo genere in tutta Europa, consentirà a chiunque sia interessato non solo ad entrare nell’universo di Amazon, ma anche a cambiare le proprie prospettive lavorative, di usufruire dell’esperienza e della competenza dei manager della multinazionale americana, che saranno per un giorno a disposizione dei candidati. Nel corso dell’evento, saranno proposte circa 300 sessioni di Career Coaching individuale, in cui i recruiter di Amazon saranno a disposizione per dare suggerimenti e consigli utili su come affrontare in modo efficace il processo di ricerca di un nuovo lavoro, rivedere il proprio curriculum e scoprire più nel dettaglio i profili di cui è alla ricerca oggi Amazon in Italia. Queste nuove posizioni si rivolgono a persone di ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità, siano essi profili principianti o più esperti. Le assunzioni sono aperte in tutta Italia e coinvolgono differenti aree dell’azienda, dagli uffici corporate di Milano, ai Centri di Sviluppo tecnologico, ai Data Center, fino al settore della logistica.

Amazon si ingrandisce e assume sempre di più: 400 posti entro dicembre

“Molte persone oggi stanno cercando il loro primo lavoro, desiderano fare carriera o ambiscono a cambiare il proprio percorso professionale, e noi abbiamo centinaia di nuovi posti di lavoro aperti in tutta Italia - spiega Mariangela Marseglia, vice president e Country Manager Amazon.it e Amazon.es - abbiamo creato oltre 12.500 nuovi posti di lavoro in Italia nell'ultimo decennio e continueremo ad investire e a creare nuove opportunità in questo Paese. Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i più alti del settore, possibilità di crescita e di carriera e un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e moderno. Oltre a retribuzioni competitive, tutti i nostri dipendenti ricevono un pacchetto completo di benefit, che include l’assicurazione contro gli infortuni, i buoni pasto, gli sconti sugli acquisti e l’assicurazione medica privata – continua la Marseglia - Inoltre, crediamo molto nella formazione dei nostri dipendenti a cui proponiamo programmi di aggiornamento professionale come il Career Choice, che anticipa il 95% del costo delle rette e dei libri di testo per i corsi professionali scelti dai dipendenti”.

x 1 / 4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.