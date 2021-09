Monterotondo, Lorenzo Di Paolo si dimette da presidente di commissione e da consigliere comunale

Matteo Torrioli 04 settembre 2021 a

“Mi sono dimesso da consigliere comunale”. Comincia così la nota con la quale Lorenzo Di Paolo, presidente della commissione Lavori Pubblici e tra i più votati in assoluto alle passate elezioni nelle fila del Partito Democratico, ha dato addio al consiglio comunale di Monterotondo. Le dimissioni hanno suscitato scalpore per diversi motivi. Intanto è raro che in Italia qualcuno “molli la poltrona”. Inoltre Di Paolo sembrava destinato ad assumere in futuro posizioni importanti nel Pd. C’è chi ne parlava, addirittura, come possibile candidato a sindaco già nel 2024.

“Devo delle spiegazioni a tutte e tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me, a chi, ormai due anni fa, ha scelto di scrivere il mio nome su quel foglio ed inserirlo nell’urna – spiega Di Paolo - Vi chiedo scusa ma non posso più andare avanti. Sono venute a mancare le condizioni per lavorare in tranquillità ma soprattutto la passione che mi spingeva a dare il meglio e tentare di realizzare quanto mi ero impegnato a fare candidandomi”. Anche se non entra nei dettagli, Di Paolo lamentava già da tempo lo scarso interesse, per usare un eufemismo, delle sue istanze, spesso e volentieri non recepite o respinte dalla maggioranza della quale faceva parte. “Vengo da una famiglia di operai e contadini, una famiglia fatta di persone che lavorano e che hanno sempre lavorato, persone appassionate di politica ma non politici di professione. Sono stato cresciuto secondo un credo che mi porta ad assumere la responsabilità per quanto faccio o dico: parole e azioni mi vincolano - continua Di Paolo - sono quindi responsabile per quanto ho scelto di fare, non per quanto non ho potuto cambiare”.

Al posto di Di Paolo siederà in Consiglio il geometra Francesco Carbone: “Con queste dimissioni non rinnego quindi quanto fatto o detto durante questi anni, non sarebbe da me, esprimo solo la mia consapevolezza di credere in altro. Posso fare politica fuori dall’amministrazione, con le persone e tra le persone, avendo risultati migliori e più profondi. È un scelta sofferta che ho maturato nel corso di questo anno, non è stata una decisione improvvisa, ma se ne avessi parlato prima l’agitazione che ne sarebbe seguita avrebbe potuto distogliere la mia attenzione da questa riflessione”.

