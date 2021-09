Rieti, Riccardo Corsetto (Lega) ufficializza le dimissioni da consigliere a Magliano Sabina. Scontro con la maggioranza

Paolo Di Basilio 04 settembre 2021 a

Ora è ufficiale. Riccardo Corsetto, che fu candidato sindaco per la Lega nel 2019, lascia il Consiglio comunale. Le dimissioni - necessarie per candidarsi alle elezioni di Roma - sono state formalizzate nelle scorse ore. “Mi dimetto per un cavillo tecnico, ma la maggioranza dovrà ancora fare i conti con me a lungo”, assicura in una nota. Maggioranza - ossia il gruppo Magliano Insieme Futura - che nella giornata di giovedì non si era lasciata sfuggire l’occasione per attaccare quello che finora è stato il leader in Consiglio della minoranza. “Ciò che cercavamo di spiegare nella campagna elettorale di 2 anni fa, oggi prende corpo. Dicevamo allora, e lo ripetiamo adesso alla luce dei fatti, che Corsetto avrebbe usato Magliano e i maglianesi solo ed esclusivamente per i suoi scopi politici”.

NON INDIETREGGIO DA MAGLIANO, MI DIMETTO DAL CONSIGLIO PER CAVILLO TECNICO, MA LA MAGGIORANZA DOVRÀ FARE I CONTI CON ME... Pubblicato da Lega Sabina - Lega Salvini Premier su Venerdì 3 settembre 2021

Corsetto ha replicato immediatamente: "Ciononostante, senza rispondere al veleno di un infantile rassicuro tutti gli amici che ancora credono in noi, che continuerò la mia attività politica su Magliano con lo stesso impegno di sempre. Quell’impegno che ha portato la Lega ad essere il primo partito di Magliano”. Poi l’ex capogruppo attacca la maggioranza: “Senza la “vicinanza” di Roma, della Regione, con questa amministrazione isolata, arrogante, e inconcludente, riusciremo ad avere qualche colonnina per le multe ma acquedotti scadenti, zero sviluppo commerciale, zero sviluppo agro-turistico e Magliano continuerà inesorabilmente a spopolarsi. Corro a Roma anche per Magliano”. Ma dalla maggioranza rincarano: “Quello che ci dispiace in fin dei conti è proprio questo: che nostri concittadini abbiano potuto fidarsi di un personaggio completamente estraneo al territorio, alla storia e alla società maglianese. Ora, anche per loro, sarà tutto più chiaro. Auguriamo a Corsetto tutto il bene possibile nella completa consapevolezza che, in ogni caso, Magliano e i maglianesi non hanno perso niente”.

✅ RICCARDO CORSETTO SI È DIMESSO! Il 31 Agosto si è dimesso dalla carica di Consigliere Comunale Riccardo Corsetto,... Pubblicato da Magliano Futura Insieme su Giovedì 2 settembre 2021

E’ lo stesso Corsetto a dare la notizia di chi sarà a prendere il suo posto. Si tratta di Marina Malafoglia, che era la seconda delle non elette dietro ad Alessandra Bufalo che a questo punto rinuncerà alla nomina. Dunque entra un’altra donna in consiglio, l’altra è sempre della Lega, Giorgia Pavan. Ora bisognerà capire chi sarà il capogruppo: il candidato naturale è Gianni Montini, recordman di preferenze alle elezioni. Ma potrebbe essere scelta anche Giorgia Pavan, giovane avvocato che recentemente ha assunto degli incarichi anche nell’Arci Lazio.

