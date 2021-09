Rieti Covid, il bollettino del 3 settembre: 10 nuovi casi e 16 guariti

03 settembre 2021 a

a

a

Più guariti che nuovi casi. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 10 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di venerdì 3 settembre. I nuovi casi sono stati riscontrati a Rieti (4), Forano (2), Mompeo (2), Monte San Giovanni (1) e Poggio Bustone (1). Si registrano 16 nuovi guariti: (4) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Casperia – (2) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Fiamignano – (1) Frasso Sabino – (1) Monteleone Sabino - (1) Poggio S. Lorenzo. Numero tamponi eseguiti: 359. Totali tamponi eseguiti: 114.134.

Mascherina obbligatoria in piazza del Comune per ammirare Gloria



Tutto pronto a S. Giorgio per VAC-cinema l’Open Day di Asl Rieti e Fondazione Varrone dedicato alla vaccinazione anti-covid19 degli studenti tra i 12 e i 18 anni degli istituti scolastici del territorio della provincia di Rieti. L’appuntamento, unico nel suo genere nel Lazio, è fissato per domani, sabato 4 settembre alle ore 15 presso l’auditorium di Largo San Giorgio a Rieti, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio hub vaccinale, con la presenza di personale sanitario Asl di Rieti, punti vaccinali, sala di attesa e sala osservazione. Un evento lungo un intero week end, con orario 15-21, che vedrà ancora una volta Asl Rieti e Fondazione Varrone insieme, unite dalla volontà di uscire al più presto dal tunnel della pandemia e consentire agli studenti di affrontare il nuovo anno scolastico, ormai alle porte, in sicurezza.

Mecarini: “Sogno un Trasporto in primavera”

Ma non è tutto: grazie alla sensibilità della Fondazione Varrone, le ragazze e i ragazzi che si vaccineranno avranno in dono, a completamento del ciclo vaccinale, un abbonamento per 5 spettacoli, da godere presso il cinema Moderno di Rieti. Quattrocento, in tutto, il numero di abbonamenti messi a disposizione dalla Fondazione Varrone per l’Open Day dedicato alla vaccinazione dei giovani dai 12 ai 18 anni. Porte aperte a S. Giorgio anche al personale docente e non docente non ancora vaccinato: d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti, l’Open Day è rivolto anche ad insegnanti e personale delle istituzioni scolastiche del territorio della provincia di Rieti. L’avvio dell’iniziativa sarà contraddistinta dalla presenza dell’Assessore alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria del Lazio Alessio D’Amato, del Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo e del Presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio.

I commercianti si lamentano: "La macchina doveva essere illuminata prima"





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.