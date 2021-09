Rieti, completato il nuovo campo da basket al Coriandolo, si chiamerà Willie Arena

03 settembre 2021 a

“Willie Arena”. E’ questo il nome che i giovani cestisti della Willie Basket Rieti, mutuando le abitudini in voga negli States, hanno scelto per il nuovo campo allestito nei giorni scorsi presso il Centro Sportivo “Il Coriandolo”. L’impianto è stato fortemente voluto dai dirigenti della società reatina ed è il coronamento di un progetto che aveva l’obiettivo di mettere a disposizione dei giovani tesserati della Willie Basket e di quanti in città praticano questo meraviglioso sport, un nuovo campo, moderno e all’avanguardia. Si tratta di un campo realizzato con moduli in polipropilene e dotato di moderni tabelloni in plexiglass e di canestri oleodinamici di ultima generazione. Nei prossimi mesi, inoltre, il campo sarà dotato di una copertura che ne consentirà il pieno utilizzo anche nella stagione invernale.

“Finalmente realizziamo un importante obiettivo - commenta Gianluca Tilli responsabile delle attività di Minibasket - ringrazio dal profondo del cuore quanti ci hanno sostenuto in questo progetto e tutti coloro che hanno aderito al nostro invito e ci hanno supportato nell’allestimento del campo. E’ un ulteriore esempio della passione che i nostri concittadini hanno per questo sport, ed è stata inoltre, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’ennesima dimostrazione dell’eccezionale legame che unisce la nostra società ed i nostri sostenitori, le famiglie dei nostri tesserati e tutti coloro che costantemente ci supportano, con la loro disponibilità ed il loro lavoro, in tutte le iniziative che mettiamo in campo”.

Grande soddisfazione anche da parte di Stefano Cicchetti, presidente della Willie Basket e della Polisportiva Rieti. “L’obiettivo della realizzazione del campo presso il Centro Sportivo il Coriandolo va ad aggiungersi ad un altro risultato altrettanto importante, la nascita della Polisportiva Rieti. Si tratta della prima esperienza reatina in tal senso ed al momento ne fanno parte soltanto due società, la Willie Basket Rieti e il Football Rieti 1936. Siamo molto fiduciosi di riuscire ad attrarre altri sodalizi sportivi, impegnati nelle più diverse discipline, che condividano i nostri stessi valori e la nostra grande passione per lo sport. Realizzare un nuovo campo da basket era uno dei nostri primi obiettivi e lo abbiamo realizzato. Ora guardiamo avanti ad una stagione sportiva importante che inizia in questi giorni e che speriamo sia la stagione del ritorno alla normalità, della ripartenza a pieno regime. Ce lo auguriamo soprattutto per i nostri ragazzi, che praticano il basket ed il calcio e che hanno bisogno di riappropriarsi dei loro spazi di sport e di socializzazione fondamentali per la loro crescita sportiva ed umana”.

