Rieti, alla Fiera del peperoncino con green pass e mascherina. Parte la decima edizione

Al netto delle polemiche sui potenziali assembramenti dei giorni scorsi si alza oggi, mercoledì 1 settembre, il sipario sulla X edizione della Fiera campionaria mondiale del peperoncino. Si tratta di un ritorno in grande stile e sono solo per la cornice sempre suggestiva del centro storico. Dieci i varchi di accesso e uscita per i visitatori con green pass e mascherina obbligatori. L’evento infatti si annuncia ricco di appuntamenti, convegni e laboratori anche se al centro dell’attenzione ci sarà sempre il peperoncino. Il programma della cerimonia inaugurale prevede il ritrovo delle istituzioni e dei partecipanti presso i Portici del Comune di Rieti, in Piazza Vittorio Emanuele II. Successivamente, presso il Chiostro di Sant’Agostino in Piazza Mazzini verrà effettuato il taglio del nastro alla presenza del Sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni, del Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dell’Ambasciatrice del Vietnam Nguyen Thi Bich Hue e di rappresentanti dell’Ambasciata del Ghana.

Seguiranno, nell’area convegni del Chiostro di Sant’Agostino, gli interventi di saluto del Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani, e delle Istituzioni locali. Tanti gli appuntamenti della prima giornata a cominciare alle 18.30 nello spazio Musica & Cultura in via Garibaldi con l’Associazione Culturale “Musikologiamo” che presenta: Emanuela Cardone presso il locale “Zeroinfinito”. Alle 19, dopo la cerimonia di inaugurazione, l’apertura degli stand fieristici nelle piazze e vie del centro storico. Quindi l’apertura della mostra Peperoncini, in piazza Mazzini con l’esposizione Mondiale di 400 varietà di Peperoncini al chiostro di S. Agostino. Nello Spazio arte in piazza Battisti “Germinazioni in Rosso“ di Giuseppe Carta, installazione di sculture e in piazza Vittorio Emanuele II “Gli artisti della solidarietà Lions International”. Quindi la mostra fotografica al teatro Flavio “Immagini Piccanti” a cura di Associazione “Il Cantico” con il patrocinio del Comune di Torricella in Sabina. Alle 20 inaugurazione area show con chef Laura Marciani e Fabrizia Ventura direttore Apci Lazio.

Presentazione del progetto “Made in Rieti” del Comitato gemellaggi del Comune di Rieti. E ancora Lab training, Orto, giardini & dintorni e consulenza bio. Quindi a largo Alfani esibizioni di fitness e arti marziali, Attività sportive organizzate da Special Olympics Team Rieti e in piazza Mazzini lato chiesa Sant’Agostino esibizioni di bike trial con i giovani riders del Rieti Bike Park-School Diego Crescenzi. Infine il al convegno: "Dopo sisma e pandemia: ricostruire l'Italia e Rieti" nell'ambito della X edizione della Fiera mondiale campionaria del Peperoncino di Rieti. Alle ore 21 nell’area convegni “Spazio Italia” in piazza Battisti il convegno “Dopo Sisma e Pandemia: Ricostruire l’Italia e Rieti”, intervengono Daniele Leodori, Fabio Melilli, Claudio Di Berardino e Fabio Refrigeri.

