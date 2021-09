Rieti, Palazzo Aluffi. Restauro completato. Ospiterà l'università

Alessandro Toniolli 01 settembre 2021 a

a

a

Il completamento del restauro di Palazzo Aluffi porta l’università al centro di Rieti. Grande soddisfazione del presidente della Provincia Mariano Calisse che con il trasferimento della Sabina Universitas nella nuova sede risolve anche l’annosa carenza di aule degli istituti superiori. Per il 23 settembre è previsto un incontro tra Provincia ed università per decidere la data di inaugurazione, che comunque dovrebbe avvenire entro la metà del mese di ottobre. Fervono gli ultimi lavori di perfezionamento “si sta ultimando il posizionamento degli arredi e si stanno cablando tutte le postazioni degli studenti. Ogni studente avrà a disposizione le connessioni per telefono e computer”.

Allarme della mensa Santa Chiara: "Famiglie in difficoltà per far studiare i figli. Chi può le aiuti"

Una storia, quella dell’edificio che per chi ha memoria era la storica caserma dei carabinieri, che inizia nel 2012, quando l’allora amministrazione provinciale guidata da Fabio Melilli, avviò i primi lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico, investendo un importo pari a circa due milioni e cinquecento mila euro, già con l’intento dichiarato trasferirvi attività istituzionali al fine di aumentare la vitalità del centro storico del capoluogo. Durante l’amministrazione Calisse è stato deliberato un ulteriore finanziamento di circa un milione e ottocento mila euro per completare i lavori, adeguando la struttura al fine di ospitare la sede universitaria. Nella destinazione si procederà per gradi, verificando le reali necessità, dall’inizio dovrebbe comunque ospitare tutte le attività di rappresentanza e segreteria e la facoltà di Ingegneria, successivamente si verificherà l’ipotesi che anche Scienze della Montagna possa trovarvi ospitalità.

Fabio Refrigeri (Pd): "Bisogna fare in fretta per il nuovo ospedale"

Questo consentirà di liberare il primo e secondo piano dell’istituto per geometri, risolvendo, dice Calisse “il problema di dotazione di aule degli istituti superiori. Abbiamo dovuto in questo senso negli ultimi anni affrontare criticità enormi, ora abbiamo a disposizione circa quaranta aule nei moduli prefabbricati, oltre ai due piani tornati a disposizione che verranno messi a disposizione delle scuole superiori. Siamo ormai sereni per questo anno scolastico e per i prossimi”. Traguardo importante, come quello di aver portato a termine un’operazione che consente di ridare nuova linfa ad un centro storico cittadino in perenne sofferenza, ancora più dopo il sisma, evento che ha ulteriormente desertificato il cuore della città e “l’università arriva in centro come in tutte le città, con una sede autonoma, efficiente ed esclusiva. Il centro verrà ripopolato con presenze di qualità” conclude Calisse.

Iniziati i lavori di restauro della chiesa di Sant'Antonio Abate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.