Rieti Covid, il bollettino del 31 agosto: 9 nuovi casi e 33 guariti

Nove nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di martedì 31 agosto. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (2), Cittaducale (1), Fara in Sabina (1), Monteleone Sabino (1), Pescorocchiano (1) e Poggio Mirteto (3). Si registrano 33 nuovi guariti: (8) Rieti – (2) Amatrice – (1) Cantalupo – (2) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (4) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (3) Forano – (1) Frasso Sabino – (2) Mompeo – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (2) Poggio Mirteto.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 402 tamponi, dall'inizio dell'emergenza 113.020. Numero totale positivi in provincia di Rieti: 299.

Sono 77.532.362 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 90 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 86.125.986 mentre ammonta a 37.690.148 (il 69,7 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:09 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 13.684.609 (92,8 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 7.782.347 (88 per cento) e Campania con 7.222.789 (86,3 per cento).

