Rieti Covid, sono 88 mila i reatini che hanno completato il ciclo vaccinale

31 agosto 2021 a

a

a

Continua a ritmo serrato la campagna vaccinale anti-covid19. Ieri la Asl ha raggiunto le 178.132 dosi di vaccino, somministrate in provincia: 92.346 sono prime dosi mentre il numero di reatini che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) ha raggiunto le 87.786 unità. Tra il 1 e il 29 agosto l’azienda sanitaria ha superato per ben due volte le mille somministrazioni giornaliere (l’8 agosto 1.159 e il 9 agosto 1.086). “Ricordiamo ai cittadini l’importanza di aderire alla Campagna vaccinale anti-covid19 - ha fatto sapere in una nota l’Asl reatina -. Attualmente è possibile vaccinarsi presso l’hub ex Bosi, con Pfizer, tutti i giorni dal lunedì alla domenica con orario 8 – 20, presso l’hub Amazon di Passo Corese, con Pfizer, il mercoledì e il venerdì con orario 14 - 20, presso l’hub caserma Verdirosi, dove sono anche attivi due Open hub con somministrazione di Moderna e J&J, dal lunedì alla domenica con orario 8 - 14.



"Paura degli assembramenti". I residenti del centro contro la fiera del peperoncino

Bollettino

Intanto all’esito delle indagini si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 su 101 tamponi. Rieti (3) – Cittareale (1) – Forano (2) – Pescorocchiano (1). Si registrano 8 nuovi guariti. Il numero totale dei positivi in provincia sono 323.

"Massima sicurezza". Fiera del peperoncino, le rassicurazioni degli organizzatori

Fiera del Peperoncino

La Asl scende in piazza per offrire a tutti i cittadini decine di servizi ed esami, gratuiti e senza prenotazione, grazie ad oltre 100 professionisti, tra medici, tecnici e infermieri. A partire dal 1 settembre, in piazza Vittorio Emanuele II, angolo via Pennina, in un'area attrezzata di oltre 100 mq. Sarà a presente una Unità mobile per test rapidi gratuiti per gli studenti 6-18 anni e test a pagamento (refertazione entro 20 minuti) per chi vuole visitare la Fiera ma non é in possesso del green pass.

Sul bus senza biglietti. Asm: il 35% dei passeggeri non paga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.