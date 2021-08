Rieti Covid, il bollettino del 30 agosto: 7 nuovi casi e 8 guariti. i positivi sono 323

30 agosto 2021 a

Rieti, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di lunedì 30 agosto. i nuovi positivi sono stati registrati a Rieti (3), Cittareale (1), Forano (2) e Pescorocchiano (1). Si registrano 8 nuovi guariti: (1) Rieti – (1) Cantalice – (1) Cittaducale – (1) Forano – (1) Monteleone Sabino – (2) Petrella Salto – (1) Poggio S. Lorenzo.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 101 tamponi, dall'inizio dell'emergenza 112.618. Numero totale positivi in provincia di Rieti: 323.

In data odierna la Asl di Rieti ha raggiunto le 178.132 dosi di vaccino, somministrate sul territorio della provincia di Rieti. 92.346 sono prime dosi mentre il numero di reatini che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) raggiunge le 87.786 unità. Tra il 1 e il 29 agosto la Asl di Rieti ha superato per ben due volte le 1.000 somministrazioni giornaliere (l’8 agosto 1.159 e il 9 agosto 1.086). Ricordiamo a tutti i cittadini del territorio della provincia di Rieti l’importanza di aderire alla Campagna vaccinale anti-covid19. Attualmente è possibile vaccinarsi presso l’hub ex Bosi, con Pfizer, tutti i giorni dal lunedì alla domenica con orario 8:00 – 20:00, presso l’hub Amazon di Passo Corese, con Pfizer, il mercoledì e il venerdì con orario 14 - 20, presso l’hub Caserma Verdirosi, dove sono anche attivi due Open hub con somministrazione di Moderna e J&J, dal lunedì alla domenica con orario 8 - 14.

