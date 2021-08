Rieti, si fingono dipendenti di una banca e truffano donna di Poggio Moiano. Denunciati in cinque

30 agosto 2021 a

Si fingevano dipendenti di una banca convincendo un a donna a fare dei bonifici. I carabinieri della stazione di Poggio Moiano, a seguito di denuncia sporta da una donna del luogo, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Rieti, cinque persone di origine pakistana, ma da anni residenti nell’hinterland napoletano, per reato di truffa in concorso.

La vittima ha ricevuto, in più occasioni, telefonate da parte dei cinque che, simulando di essere dipendenti di un noto istituto bancario on-line, presso il quale la donna era effettivamente titolare di conto corrente, sono riusciti a raggirarla, a carpirne la fiducia e a farsi dare coordinate e credenziali del conto, da cui hanno sottratto 1.000 euro. L’attività d’indagine ha permesso ai militari di ricostruire i movimenti bancari sospetti ed interrompere l’odiosa truffa. Gli accertamenti continuano al fine di recuperare le somme indebitamente percepite dai cinque. Determinante è stata, anche in questo caso, la tempestiva comunicazione fatta dalla donna ai militari della Stazione di Poggio Moiano. La donna era stata tratta in inganno dal fatto che i truffatori si presentavano come impiegati dell'istituto bancario nel quale aveva il conto corrente e dunque inizialmente aveva in qualche modo abbassato le difese.

I carabinieri raccomandano, pertanto, massima attenzione a questo tipo di truffa, il phishig telefonico e suggeriscono di non fornire al telefono, o via sms, le proprie credenziali d’accesso a nessuno. Nel caso di un semplice tentativo o mero sospetto di tentativo truffa con analogo modus operandi, devono essere subito contattati il proprio istituto bancario e le forze di polizia. Infatti l'accesso ai conti deve essere fatto sempre in sicurezza e non devono essere fornite credenziali a terze persone anche se queste si presentano come addetti della banca. Conviene sempre fare una verifica nell'istituto di riferimento e casomai allertare le forze dell'ordine per non avere brutte sorprese.

