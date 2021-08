Fara in Sabina, polizia locale. Rottura con l'Unione Valle dell'Olio. Il Tar dà ragione al Comune

Paolo Giomi 30 agosto 2021 a

Dopo il Tar del Lazio anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Fara in Sabina sull’uscita dall’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio per quanto riguarda la gestione associata della Polizia Locale. Telegrafica la sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa, che esaminando il carteggio proposto dai Comuni dell’Unione della Valle dell’Olio, ha ritenuto che “le ragioni dedotte dall’appellante non si prestino a superare quanto rilevato nell’ordinanza impugnata”. Il che, parafrasando, rende “giudicante” la sentenza del Tar del Lazio, che già aveva respinto il ricorso dei ricorrenti sull’uscita anticipata del Comune di Fara Sabina dalla convenzione con i Comuni della Valle dell’Olio per la gestione associata del corpo di polizia locale.

Si chiude così un iter politico-giudiziario durato mesi, che non poco ha fatto discutere non solo a Fara Sabina, ma in tutta l’area coinvolta. “Dopo il Tar del Lazio, anche il Consiglio di Stato, per quanto ancora in sede cautelare, conferma la correttezza dell’azione amministrativa intrapresa dal Comune di Fara in Sabina in relazione alla fuoriuscita dal servizio Cures - ha dichiarato il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo -. La guida delle nostre scelte è sempre stata e sempre sarà il benessere e la sicurezza del nostro territorio e dei nostri concittadini”.

Anche per il vicesindaco Simone Fratini “finalmente si chiude il contenzioso con la Valle dell’Olio che poteva essere evitato con un po’ di buon senso visto che da parte nostra c’è sempre stata la disponibilità ad accompagnare i Comuni della Valle verso la nostra uscita. Ora Fara in Sabina procederà per la sua strada, potenziando l’organico della polizia locale, per una maggiore sicurezza dei cittadini e del territorio”. Già. Ora il Comune di Fara in Sabina tornerà a dotarsi di un proprio corpo di polizia municipale, che per forza di cose dovrà essere implementato di nuove risorse, considerando anche le grandi operazioni di sviluppo urbanistico in essere. Insomma un Corpo capace di rispondere alle esigenze del secondo Comune della provincia e che risente della vicinanza di territori importanti e in primis con la provincia di Roma. Come detto, dunque, si chiude così un capitolo di quasi due anni, voluto fortemente dalla precedente amministrazione comunale, che ha visto, probabilmente, il servizio ridotto ai minimi termini, come mai era successo in passato. Ora, con l’ultima sentenza del Consiglio di Stato, Fara in Sabina tornerà ad avere un suo corpo autonomo di polizia municipale, in grado di poter monitorare il territorio in totale autonomia. Insomma una nuova storia da scrivere.

