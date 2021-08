Rieti, fiera del peperoncino. Gli organizzatori: "Massima sicurezza"

L. S. 30 agosto 2021 a

a

a

Dopo i dubbi e le perplessità sollevati dai residenti del centro storico sui possibili assembramenti che si verranno a creare negli spazi adiacenti all’area fieristica, arriva la replica degli organizzatori. “Ci apprestiamo a vivere un evento atteso dal territorio e importante per l'economia e l'immagine della città - spiega il presidente del comitato organizzatore della Fiera campionaria mondiale del peperoncino, Livio Rositani -. Sarà un'edizione particolare, che ha richiesto uno sforzo organizzativo enorme, peraltro concentrato in un lasso di tempo molto ristretto. Nonostante ciò, siamo pronti ad offrire il migliore evento possibile alle condizioni date, con i massimi standard di sicurezza concordati con le autorità preposte. La Fiera 2021 è stata pensata per applicare ogni misura e prescrizione indicata dalle Autorità, e anche di più. Siamo convinti - continua Rositani - che tutto ciò, insieme al sempre necessario buon senso e rispetto da parte dei tanti partecipanti attesi, garantirà un evento di livello e pienamente rispondente alle normative anti-Covid in vigore. Inoltre, grazie al lavoro concertato con le Autorità, verranno ovviamente garantiti i movimenti di tutti coloro che non intendano partecipare alla Fiera. Consapevoli che un grande evento come questo possa determinare qualche piccolo disagio, e che comunque attraverso le difficoltà possono presentarsi anche errori, assicuriamo a tutti il massimo impegno per regalare a Rieti una grande vetrina e cinque giorni di importanti attività per il tessuto economico e sociale del territorio" conclude Rositani.

Cristina D'Avena, Adriano Pappalardo e Michele Zarrillo. I live della Fiera del peperoncino

Intanto all’interno della X edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino che avrà luogo dal 1 al 5 settembre, la tradizionale sezione “Spazio Arte” quest’anno ospita una interessante mostra degli “Artisti della Solidarietà” che, attraverso la donazione di una loro opera, contribuiscono alla raccolta fondi da destinare al restauro della Madonna di Sommati di Amatrice. L’opera è stata individuata dalla Sovrintendenza con la collaborazione della professoressa Ileana Tozzi.

Peperoncino, una fiera blindata ma pronta a stupire

La mostra, costituita da 45 opere promossa e organizzata dal Lions Club Micigliano Terminillo, dall’Accademia italiana del peperoncino-delegazione di Rieti e dall’Associazione culturale arte mondo, ha trovato l’immediato sostegno di vari Lions club international della Sardegna, del Lazio e dell’Umbria. La mostra a cura di Gianni Turina ed Enrico Di Sisto verrà allestita nei portici del palazzo comunale. Il programma “Spazio Arte” prevede alle ore 18.30 di giovedì, nell’area convegni tematici del Chiostro di S. Agostino, un incontro su “Ruolo socio-economico e nuove tendenze dell’Arte Contemporanea”. Un laboratorio di stampa calcografica a cura di Luigi Guardigli, già stampatore di Picasso. Ospiti saranno anche il maestro Giuliano Ottaviani e Giuseppe Carta.

"Paura degli assembramenti". I residenti del centro contro la fiera del peperoncino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.