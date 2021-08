Rieti Covid, il bollettino del 29 agosto: 3 nuovi casi e 9 guariti. I positivi sono 324

29 agosto 2021 a

a

a

Rieti, sono tre i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati a Rieti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 29 agosto. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: 2 a Rieti e 1 a Cottanello. Si registrano 9 nuovi guariti: (4) Rieti – (1) Cittaducale - (1) Montebuono - (2) Poggio Moiano - (1) Poggio S. Lorenzo.

Coronavirus, 25 nuovi casi e 12 guariti. I positivi diventano 327

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 189 tamponi. Totali tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia: 112.517. Il numero totale dei positivi in provincia di Rieti si ridetermina in 324 unità poiché 1 positivo comunicato nei giorni scorsi é stato preso in carico dalla Asl di competenza territoriale.

Coronavirus, i nuovi casi sono 17. Ci sono 14 guariti

La Asl di Rieti sarà presente alla Fiera del Peperoncino, in prossimità dei portici del Comune, in piazza Vittorio Emanuele II, angolo via Pennina, con un'area di oltre 100 Mq, dedicata alla Salute e alla Prevenzione. Oltre 100 i professionisti che si alterneranno nei 5 giorni dell'evento con esami, visite e consulti gratuiti e senza prenotazione. Presente, inoltre, una Unità sanitaria mobile per test rapidi anti-covid19 dedicati ai giovani e giovanissimi. "Oggi su oltre 5 mila tamponi nel Lazio e oltre 12 mila antigenici per un totale di quasi 18 mila test, si registrano 349 nuovi casi positivi (-98), sono 105 casi in meno rispetto a domenica 22 agosto, 5 i decessi (+3), 441 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+1), 541 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9%. I casi a Roma città sono a quota 127". Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Coronavirus, nelle ultime 24 ore 26 nuovi casi e 11 guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.