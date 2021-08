Rieti, fiera del peperoncino nel centro storico. Protestano i residenti: "Paura degli assembramenti"

Lu. Spa. 29 agosto 2021 a

Il ritorno della fiera campionaria mondiale del peperoncino nella sua sede naturale del centro storico (l’alternativa era l’ex Zuccherificio) è stata accolta con soddisfazione dagli organizzatori ma soprattutto dai commercianti i quali potranno beneficiare delle migliaia di presenze annunciate e sperare in buoni affari. Ma non tutti, però, si sono dimostrati felici di questa scelta. I residenti del centro storico in primis costretti ad essere “prigionieri” di un evento per cinque lunghi giorni. Ma il problema non è solo l’intralcio che possono arrecare i cento stand allestiti nelle vie e piazze del centro. A preoccupare i residenti sono soprattutto gli assembramenti che si andranno inevitabilmente a creare nonostante gli accorgimenti adottati dagli organizzatori con ingressi contingentati, obbligo di mascherine e green pass o tampone negativo effettuato nelle precedenti 24 ore.

“Accorgimenti indispensabili – spiegano alcuni residenti che hanno preferito mantenere l’anonimato – ma che non escluderanno assembramenti a ridosso dell’area espositiva visto che si annunciano migliaia di presenze ogni sera. Ma era proprio necessario autorizzare il ritorno in centro storico di una manifestazione così importante e capace di attirare l’attenzione di tantissima gente proprio quest’anno?” si chiedono perplessi. Effettivamente il numero dei contagi negli ultimi giorni è in crescita: 331 in provincia e un centinaio nel capoluogo. Dati che vengono costantemente monitorati dall’Asl anche se “la situazione è ancora sotto controllo”.

A sollevare dubbi e perplessità è anche l’ex sindaco Paolo Bigliocchi che di professione fa il medico e conosce molto bene le problematiche legata al Covid. “Non so quali siano stati gli interessi che hanno riportato in centro storico la Fiera del peperoncino ma ho davvero qualche dubbio visti i dati crescenti del Covid. Sperare nei controlli e nel senso civico appare una illusione” ha scritto sui social Bigliocchi. Ma i residenti insistono: “La speranza è che tutto si svolga nel massimo rispetto delle norme anti-Covid e che i controlli vengano svolti non solo dagli organizzatori all’interno dell’area fieristica e nei dieci accessi stabiliti, ma anche dalle forze dell’ordine all’esterno e nelle altre vie del centro storico non interessate alla kermesse”.

Gli organizzatori non badano alle polemiche “del tutto sterili alla vigilia di una manifestazione capace di rivitalizzare il centro storico e ridare impulso all’economia locale (2 milioni il giro di affari stimato,ndr). E poi il nuovo piano è stato approvato dalla Commissione per la sicurezza e ordine pubblico presieduta dal prefetto di cui fa parte anche l’Asl”. Quanto i timori espressi saranno stati fondati lo sapremo intorno a metà settembre.

