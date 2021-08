Rieti Covid, il bollettino del 28 agosto: 26 nuovi casi e 21 guariti

28 agosto 2021 a

Sono 26 i nuovi casi di Covid riscontrati a Rieti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl di sabato 28 agosto. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 26 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (2), Amatrice (3), Belmonte in Sabina (1), Borgo Velino (1), Cittaducale (2), Contigliano (4), Fara in Sabina (1), Montopoli in Sabina (2), Pescorocchiano (3), Poggio Mirteto (2), Posta (1), Selci (1), Stimigliano (2) e Torricella in Sabina (1).

Si registrano 21 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (4) Cittaducale – (1) Fara in sabina – (2) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (2) Poggio S. Lorenzo – (1) Salisano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 468 tamponi, dall'inizio dell'emergenza 112.328. Il numero totale dei positivi in provincia di Rieti si ridetermina in 331 unità poiché 2 positivi sono stati presi in carico dalle Asl di competenza territoriale.

"All’aumentare della copertura vaccinale, l’incidenza di Covid per 100.000 abitanti tende in media a diminuire". È quanto emerge da una panoramica sulle regioni italiane, spiega l’Istituto superiore di sanità, riportando un grafico nel quale le aree d’Italia a più bassa copertura, tra cui la Sicilia che si appresta a entrare in zona gialla, si trovano nella parte più alta (alta incidenza contagi/bassa copertura vaccinale. L’analisi degli esperti è all’interno dell’Aggiornamento nazionale sull’epidemia Covid, pubblicato ieri dall’Iss. E smonta una delle argomentazioni no-vax più diffuse, secondo cui i vaccinati contribuirebbero al contagio come i non immunizzati. "Al fine di analizzare l’impatto della copertura vaccinale sull’incidenza è stato riportato il grafico dell’incidenza per 100.000 abitanti per regione di agosto 2021 rispetto al livello di copertura vaccinale, includendo solo il ciclo completo, di ciascuna regione. All’aumentare della copertura, l’incidenza tende in media a diminuire", illustra l’Iss nel report, puntualizzando però un aspetto: "È necessario evidenziare che i risultati riportati non considerano diversi fattori che potrebbero avere un’influenza sull’effetto della copertura vaccinale sull’incidenza dei contagi, in quanto non sono distribuiti omogeneamente sul territorio italiano, come ad esempio la mobilità dovuta alle vacanze estive. Verosimilmente, regioni come la Sicilia e la Sardegna sono caratterizzate da una maggiore affluenza turistica rispetto a Lazio e Lombardia, dove, al contrario, nelle aree metropolitane la popolazione si riduce nei mesi estivi per spostarsi verso luoghi di villeggiatura".

