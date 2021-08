Rieti, fiera del peperoncino blindata per il Covid. Presentati tutti gli eventi

Alessandro Toniolli 28 agosto 2021 a

La Fiera Mondiale del Peperoncino torna ad animare il centro storico, e dopo le polemiche e le conseguenti dimissioni gli organizzatori annunciano che il sottosegretario all’Economia Claudio Durigon non parteciperà. Cinque i principali ospiti musicali: Four Vegas, Cristina D’Avena, Adriano Pappalardo, Briga e Michele Zarrillo. Il presidente del comitato organizzatore Livio Rositani, il vice presidente Michele Casadei e il segretario Riccardo Guerci dal foyer del teatro Flavio Vespasiano presentano la decima edizione: “Abbiamo compiuto una vera e propria impresa, sia nel riproporre questo importante evento, sia nell’organizzarlo nella tradizionale e suggestiva cornice del centro storico”. Una edizione segnata dalla precauzione dovuta in tempi di Covid, ma che promette di non deludere le aspettative.

Fiera peperoncino. Undici varchi accesso controllati

Peperoncino, ma anche spettacoli, cultura e approfondimenti economici e politici. La sicurezza verrà garantita da 10 varchi presidiati in cui sarà necessario esibire il green pass o l’attestazione del tampone fatto entro le 48 ore. I visitatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina e vi sarà il divieto di assembramento in tutta l’area della manifestazione e presso i varchi di accesso e di uscita. Saranno garantiti percorsi liberi per chi non partecipi all’evento. Come detto non sarà presente l’esponente leghista Durigon, fresco di dimissioni a causa della proposta di intitolare una piazza ad Arnaldo Mussolini. Rositani smorza le polemiche “Rieti Cuore Piccante non c’entra niente con la politica, visto che sono in arrivo le importanti somme del PNRR, abbiamo chiesto a tutti i partiti di inviare loro rappresentanti per parlare di questo importante tema. Durigon non sarà presente, al suo posto ci saranno la deputata Sara De Angelis e il consigliere regionale Pasquale Cicciarelli. Questo stamattina ci è stato comunicato dalla Lega”.

La fiera del peperoncino torna nel centro storico

Molti gli esponenti delle istituzioni e della società civile presenti e chiamati a porgere il loro saluto a cominciare dal sindaco Antonio Cicchetti “La disponibilità a patrocinare manifestazioni di questo genere deriva dal fatto che sono manifestazioni capaci di risvegliare una città. Voi sapete benissimo che io sono contrario, ferocemente avversario nei confronti di tutti coloro che dicono che questa sia una città morta. No è una città che per ragioni varie e tutte plausibili e significative, si è assopita. Queste manifestazioni fanno parte di una sorta di dottrina del risveglio”. E sugli eventi estivi in questi giorni al centro del dibattito politico “noi avevamo preparato una bella estate reatina, gli eventi non previsti e non prevedibili hanno precipitato nell’addormentamento e nel silenzio. Adesso è il momento del risveglio”. Saranno 100 gli stand espositivi e 450 le varietà di peperoncino presentate. In un anno particolare come questo gli organizzatori preferiscono evitare previsioni, aspettando il termine per fare bilanci, ma l’indotto previsto si aggirerebbe attorno ai 2 milioni di euro.

Cristina D'Avena, Adriano Pappalardo e Michele Zarrillo. I live della Fiera del peperoncino

