Passo Corese, sosta a pagamento nel parcheggio bipiano della stazione da lunedì 6 settembre. Le tariffe

Passo Corese, ci siamo. Da lunedì 6 settembre 2021 il parcheggio bipiano della stazione ferroviaria Fara Sabina-Montelibretti, a Passo Corese, sarà utilizzabile soltanto a pagamento. L’arrivo delle strisce blu, anticipato dal Corriere di Rieti già nel 2018, diventa dunque realtà. Negl ultimi giorni, infatti, il personale della Park It Srl, società che si è aggiudicata la gara emanata dal Comune di Montelibretti, titolare dell’area, per la gestione del parcheggio bipiano, sta realizzando le opere di perimetrazione dell’area, con tanto di installazione dei nuovi parchimetri che serviranno ad erogare e leggere i biglietti in entrata e/o uscita dall’area di sosta.

I PREZZI Saranno in totale 274 i posti auto riservati ai titolari di biglietto o agli abbonati: di questi 268 per le vetture e 6 per i portatori di handicap. I prezzi della sosta singola, come annunciato lo scorso maggio dal Comune di Montelibretti, andranno dai 40 centesimi l’ora, per la sosta oraria, ai 2 euro al giorno, per quella giornaliera. Sarà possibile, inoltre, sottoscrivere degli abbonamenti che vanno dai 30 euro per la tessera mensile ai 160 euro per quella annuale, passando per i 60 euro della trimestrale e i 90 della semestrale. Per sottoscriverli ci si può rapportare direttamente con la società, dal lunedì al venerdì dalle 8 e 15 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30, chiamando il numero telefonico 0755271284 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]

IL RESTO Del parcheggio, quello antistante l’accesso alla stazione e l’area dell’autostazione Cotral di Prato dell’Olmo, continuerà ad essere fruibile gratuitamente da tutti gli utenti, senza alcun obbligo di pedaggio.

