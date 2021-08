Fara Sabina, assessore Giacomo Corradini a petto nudo durante il Consiglio comunale in teleconferenza. Scoppia la bufera

Pa. Gio. 27 agosto 2021 a

E’ bastata un’inquadratura “a mezzo busto nudo”, nel pieno svolgimento dell’ultimo consiglio comunale ormai in modalità telematica, a scatenare un’autentica bufera sull’assessore all’urbanistica, Giacomo Corradini. Reo, di essersi presentato di fronte alla telecamera del proprio terminale a torso nudo. A “scoperchiare il vaso di Pandora” è stato il coordinatore comunale del Pd di Fara in Sabina, Alessandro Spaziani, che in una nota parla di “scena surreale, che descrive bene il senso delle istituzioni che hanno alcuni esponenti dell'amministrazione. L’assessore Corradini, in assoluta tranquillità e consapevole di essere ripreso, probabilmente da bordo piscina si è presentato a torso nudo durante la riunione in diretta streaming del consiglio comunale. Partecipare senza maglietta significa non avere rispetto né per il ruolo che si sta ricoprendo né per i cittadini di cui è rappresentate oltre che per i colleghi consiglieri. Ci aspettiamo delle scuse, porte però non con leggerezza” conclude. L’assunto è questo: seppure in modalità “Meeting”, resasi necessaria dalle restrizioni anti-Covid, la convocazione telematica del consiglio comunale rappresenta comunque un appuntamento istituzionale, nel quale i loro rappresentanti sarebbero chiamati ad avere quel minimo indispensabile decoro richiesto dal ruolo istituzionale ricoperto.



