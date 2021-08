Rieti, Max Giusti e l'Orchestraccia. Risate e musica nel week end a Cittaducale

27 agosto 2021 a

Si annuncia un fine settimana esilarante per la rassegna “Cittaducale… uno spettacolo dal vivo”. Una due giorni, ad ingresso gratuito, nata da un’iniziativa del Comune di Cittaducale, finanziata dalla Regione Lazio e inserita nell’Accordo di Programma Mibact-Regione Lazio che chiuderà la programmazione di agosto del capoluogo angioino. Si comincia domani, sabato 28 agosto, alle ore 21.30 in Piazza del Popolo. A salire sul palco sarà Max Giusti con lo spettacolo “Va tutto bene”. Con il suo caratteristico stile dinamico, Max invita a seguirlo in un viaggio comico di circa due ore, un susseguirsi di monologhi e aneddoti vissuti che rimbalzano in un continuo ping pong fra ieri e oggi. Domenica il palco di Piazza del Popolo accoglierà “L’Orchestraccia”, gruppo itinerante folk-rock romano che nasce dall'idea e dalla voglia di attori-cantanti e musicisti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una forma innovativa di spettacolo nel panorama italiano, una forma che comprenda musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Il programma prevede oggi anche “LibrINchiostro”, ospite Don Ferdinando Tiburzi con “Storia di un Apostolato Sacerdotale”. La sera tutti in piazza con il comico “Nduccio”.. Il 30 agosto serata musicale con gli “Unplugged” e il 31 agosto gastronomia e sagne (solo su prenotazione e con posti limitati).

