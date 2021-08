Rieti Covid, il bollettino del 26 agosto: 25 nuovi casi e 12 guariti

26 agosto 2021 a

Emergenza coronavirus, sono 25 i nuovi positivi riscontrati a Rieti nelle ultime 24 ore. I guariti sono 12. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl del 26 agosto. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 25 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (13), Borbona (3), Cittaducale (1), Fara in Sabina (1), Greccio (1), Mompeo (1), Monteleone Sabino (1), Montenero (1), Montopoli in Sabina (1), Posta (1) e Selci (1). Si registrano 12 nuovi guariti: (2) Rieti – (2) Castel S. Angelo – (2) Fara in Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (2) Nespolo – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (1) Torri in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 332 tamponi, dall'inizio dell'emergenza i test sono 111.442. Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 327.

Dal 27 agosto al 30 settembre l’Open Hub in corso alla Caserma Verdirosi raddoppia, arricchendosi di una ulteriore linea vaccinale. Da domani, venerdì 27 agosto e per tutto il mese di settembre, presso l’hub di Rieti, con ingresso in piazza Beata Colomba, tutti i cittadini over 18 anni potranno vaccinarsi con il monodose J&J ed acquisire entro 48 ore il green pass. Per accedere alla nuova iniziativa di prevenzione e contenimento del Covid della Asl di Rieti, basterà recarsi all’hub Caserma Verdirosi, aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e sottoporsi, senza alcuna prenotazione, alla somministrazione del vaccino monodose. Entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino J&J verrà rilasciato il green pass.

“Ancora una volta la Asl di Rieti si mette totalmente a disposizione dei cittadini organizzando un nuovo evento di sanità pubblica che consente a tutti gli over 18 anni che non lo hanno ancora fatto di vaccinarsi. Vaccinarsi contro il Covid è essenziale per contenere l’aumento dei contagi, per proteggere dal virus se stessi e le altre persone, per evitare un nuovo aumento della pressione sull’ospedale e sulle nostre Terapie intensive. Come Asl, grazie al nostro personale e alle equipe vaccinali, stiamo lavorando incessantemente per garantire a tutti i cittadini del territorio della provincia di Rieti la possibilità di vaccinarsi e di farlo in fretta in vista dell’autunno. Dai cittadini ci aspettiamo il massimo sostegno e responsabilmente, l’adesione alla Campagna vaccinale anti-covid19”, si legge in una nota della direzione aziendale.

