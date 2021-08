Rieti, Afghanistan. La storia di Ada: "Fuggita tre anni fa per paura dei talebani"

Paola Corradini 26 agosto 2021 a

Ada, ha 19 anni, i capelli lunghi e gli occhi di un colore chiaro ma indefinito. Ada è il suo vero nome e vuole raccontare la storia del suo paese, l’Afghanistan e della sua famiglia che non vede da tre anni e con cui non riesce più a comunicare nemmeno via cellulare. L’incontro è a Rieti nella sede del centro di accoglienza dello Sprar, con lei Chiara Curini, una delle operatrici. Sul tavolo, tre tazze di thè e un computer con lo schermo che rimanda il volto di Fahimeh Shahhosseini, mediatrice di lingua dari che farà da interprete. Ada parla poco l’italiano e la timidezza spezza le parole. Sono tre anni che è in Italia perché la sua famiglia è dovuta fuggire dall’Afghanistan a causa del lavoro del padre che non era ben visto dai talebani. La sua è la storia di tanti. Ada, con i genitori e i fratelli è partita in auto dall’Afghanistan, attraversando l’Iran per proseguire il viaggio in auto verso la Turchia e la Grecia. Ma al confine turco sono stati fermati dai trafficanti che li hanno costretti a salire, dopo averli divisi, su due jeep. Ada racconta che l’hanno spinta sulla prima macchina e la sua famiglia è stata caricata nell’altra. Il padre, la madre e i fratelli sono stati riportati indietro e da allora non li ha più visti.

Aveva 16 anni. Lei è riuscita a raggiungere la Grecia, ma la voglia di trovare un rifugio sicuro era forte e così si è messa in viaggio, a piedi, attraversando Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia. Poi l’Italia. Ada non ricorda per quanto tempo hanno viaggiato ma sa che tre anni della sua vita li ha trascorsi attraverso l’Europa. Racconta che sono quarant’anni che in Afghanistan si vive in un clima di guerra e da sempre i talebani hanno un grande potere. La differenza è che prima avevano le loro basi erano in paesi più piccoli dove trovavano proseliti imponendo le loro regole. Poi è accaduto quello che ogni giorno si vede ovunque. Ma, dice Ada, “ciò che vedete oggi accadeva anche tre anni fa con una pressione fortissima sui cittadini, soprattutto giovani e donne, che volevano vivere la loro vita”.

Se le si chiede delle donne lo sguardo si fa duro e arrabbiato perché spiega che per i talebani le donne non hanno mai avuto alcun diritto, non contano niente. “Veniamo considerate poco più che schiave, come persone non esistiamo e non abbiamo alcun diritto. Da sempre le donne vengono giustiziate. Loro la chiamano giustizia. Con l'arrivo dei talebani - dice mentre smette di parlare e asciuga gli occhi umidi – non so più dove sia la mia famiglia, non ho notizie e preoccupata perché i talebani hanno distrutto le antenne che permettevano di comunicare via cellulare”. Chi sono i talebani? “Pakistani che parlano la nostra lingua e sono riusciti ad infiltrarsi ovunque sponsorizzati da altri paesi. La cosa triste è che il mondo occidentale sembra abbia dimenticato l’Afghanistan e il suo popolo”.

