Rieti, green pass. Controllori sui bus, Regnini (Asm): "Non abbiamo personale"

Controllori anti Covid in arrivo sui mezzi pubblici. L’annuncio del ministro della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, che ha inviato le linee guida sul trasporto al comitato tecnico scientifico, preoccupa e non poco il presidente dell’Asm, Vincenzo Regnini. In base alle indicazioni, trasmesse anche alle Regioni, il controllore dovrà verificare il rispetto delle misure anti Covid: non solo il possesso del biglietto, dunque, ma anche il distanziamento, l’uso della mascherina e la capienza del mezzo all’80%.

£Non abbiamo alcuna notizia ufficiale rispetto alle dichiarazioni del ministro – dice Regnini – e, nel caso ogni bus richiedesse un controllore, la nostra azienda non avrebbe personale sufficiente per svolgere tale servizio. Finora, l’Asm conduce accertamenti sui titoli di viaggio, si tratta di controlli a campione con il personale che sale su determinate corse ed effettua le verifiche al fine di contenere l’evasione tariffaria. A questo punto – aggiunge – auspico che ci venga chiarito il modo in cui dovremo operare, ad esempio se i controlli andranno eseguiti nelle fasce orarie in cui le corse sono più affollate, le fasce scolastiche ad esempio, e anche chi metterà le risorse necessarie. L’annuncio, a meno di ulteriori specifiche, comporterà una maggiorazione degli oneri del 90% a carico dell’azienda, circostanza che ci metterebbe in serie difficoltà, a noi come pure a Cotral e a molte altre realtà del trasporto pubblico locale”.

Attualmente, l’Azienda servizi municipali può contare su 32 autobus e 40 autisti: se ogni mezzo per circolare avesse bisogno, oltreché di un autista, anche di un controllore, vorrebbe dire un aumento consistente del personale, di fatto un raddoppio. L’Asm è comunque pronta a fare la sua parte. “Non faremo mancare la nostra disponibilità, come quando abbiamo sdoppiato gli orari delle corse per garantire gli ingressi scaglionati a scuola, anche se le notizie riportate dai media ci dicono che la nuova organizzazione sarebbe incompatibile con le risorse a disposizione. Spero quindi che facciano seguito modalità operative tali che ci consentano di svolgere i dovuti controlli compatibilmente con il resto. Che poi – dice ancora Regnini – la presenza dei controllori a bordo conterrebbe l’evasione tariffaria con indubbi vantaggi per l’azienda, ma dobbiamo saperne di più”. Tra le raccomandazioni contenute nelle linee guida sui trasporti inviate al Cts e alle Regioni c’è anche quella di differenziare l’orario di lavoro, le aperture di uffici e negozi, delle scuole e dei servizi pubblici, per evitare assembramenti. Quanto alle scuole, nel documento è riportato che “risulta fondamentale l’attività dei tavoli prefettizi” per raccordare gli orari delle attività didattiche con quelli del trasporto locale, con l’auspicio – come avvenuto anche l’anno scorso – dell’aumento delle corse, specie nelle ore di maggior afflusso.

