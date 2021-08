Rieti, lavoratori in nero nei cantieri. Multate ditte a Cantalice e Magliano Sabina

B. M. 25 agosto 2021 a

Prosegue senza sosta, anche in questo mese di agosto, l’attività dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Terni e Rieti. In particolare, in questo ultimo fine settimana, personale ispettivo civile, nonché dei Nil, hanno effettuato una serie di accessi nella provincia di Rieti nei comuni di Cantalice, Forano e Magliano Sabina nei settori del commercio, della grande distribuzione e nell’edilizia. Nelle medesime aziende sono stati contestualmente svolti anche controlli rispetto al rischio epidemiologico da Covid-19.

Proprio nel settore delle costruzioni, in un cantiere del comune di Cantalice è stata ispezionata una ditta nella quale è stato trovato un lavoratore in nero, la stessa ditta impiegava un artigiano sprovvisto del Durc. Sono state quindi effettuate delle “prescrizioni” relativamente al corretto montaggio dei ponteggi. Sempre in ambito edilizio, nel comune di Magliano è stata ispezionata una ditta a conduzione straniera (il titolare è risultato essere di nazionalità marocchina) che impiegava “irregolarmente” due lavoratori stranieri di nazionalità egiziana completamente al nero poiché sconosciuti all’Amministrazione e agli Enti previdenziali e assicurativi. E’ stato conseguentemente adottato dagli ispettori del lavoro il provvedimento di immediata “sospensione dell’attività imprenditoriale” in essere. Al titolare dell’impresa è stata contestata anche la violazione per mancata redazione del Piano operativo della sicurezza (Pos) come pure la mancata sottoposizione a visita medica per personale impiegato al nero.

Sono state quindi emesse ulteriori prescrizioni per quanto concerne la mancata valutazione dei rischi e l’assenza del relativo documento; per la mancata formazione e informazione dei lavoratori, circa i rischi durante la loro attività; per non aver nominato il Responsabile del servizio prevenzione e protezione Rspp. Sono in via di definizione l’elevazione delle relative ammende. Di queste attività irregolari verranno informati Autorità giudiziaria ed enti competenti.

Queste azioni operative seguono altre messe in campo dal personale ispettivo dell’Itl unitamente al personale Nil dell’Arma dei carabinieri, appartenenti alla specialità Tutela del lavoro, che si sono svolte anche durante il weekend di Ferragosto, a presidio della legalità e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’Ispettorato del lavoro, proprio nella ricorrenza del quinquennio dall’ultimo grave terremoto che ha colpito in Centro Italia, con particolare devastazione dei territori di Amatrice, Accumoli e degli altri comuni del cratere in provincia di Rieti, intende proseguire l’azione di controllo e verifica dei cantieri pubblici e privati della ricostruzione a garanzia del lavoro regolare e della sicurezza dei luoghi di lavoro in un settore, quello dell’edilizia, storicamente più esposto a rischi infortunistici spesso mortali.

