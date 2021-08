Rieti Covid, il bollettino del 24 agosto:25 nuovi casi e 20 guariti. I positivi sono 310

24 agosto 2021 a

Altri 25 nuovi casi di Covid nel Reatino. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus di martedì 24 agosto. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: Rieti (8), Amatrice (1), Cantalupo in Sabina (1), Casperia (2), Castel Sant'Angelo (1), Cittaducale (1), Fara in Sabina (1), Monteleone Sabino (3), Montopoli in Sabina (2), Rivodutri (4), Rocca Sinibalda (1).

Si registrano 20 nuovi guariti: (3) Rieti, (2) Amatrice, (1) Belmonte in Sabina, (1) Borgorose, (2) Cantalice, (5) Cittaducale, (2) Fara in Sabina, (1) Labro, (1) Monte San Giovanni, (1) Pescorocchiano e (1) Poggio San Lorenzo. Numero tamponi eseguiti: 458. Totali tamponi eseguiti: 110.791. Si precisa che il numero totale dei positivi in provincia di Rieti si ridetermina in 310 unità poiché 1 positivo è stato preso in carico dalla Asl (Roma) di competenza territoriale.

Sono 75.622.961 i vaccini anti- Covid somministrati nel nostro Paese, il 93,1 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 81.203.630 (57.137.800 Pfizer/BioNTech, 12.023.399 Vaxzevria di AstraZeneca, 10.083.729 di Moderna e 1.958.702 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 36.532.211 (il 67,64 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:014 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 13.385.210 (96,2 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 7.564.154 (90,8 per cento) e Campania con 7.070.930 (89,8 per cento).

