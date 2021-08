Rieti, sicurezza stradale. La protesta dei residenti: "Svincolo sulla Salaria pericoloso"

Lu. Spa. 24 agosto 2021 a

I residenti hanno più volte fatto sentire la propria voce: lo svincolo che dalla frazione di San Giovanni Reatino immette sulla Salaria è troppo pericoloso e per questo deve essere trovata una soluzione. Le macchine sfrecciano sia che vadano in direzione di Roma che in quella contraria, verso Rieti e per chi esce da San Giovanni Reatino troppo spesso diventa complicato trovare il tempo giusto per farlo senza correre troppi rischi. Insomma un vero e proprio problema al quale stavolta gli abitanti sono decisi a trovare una soluzione. A raccogliere le lamentele della popolazione stavolta è stata l’attivissima Pro loco di San Giovanni Reatino che ha deciso di inviare una lettera al Prefetto per metterlo al corrente dei rischi che quotidianamente corrono.

“Dopo ripetuti sopralluoghi, effettuati dalle varie autorità competenti e successivi esposti alle stesse - spiega il presidente della Pro loco Luca Iachizzi nella lettera inviata al Prefetto, Gennaro Capo -. Ad oggi non sono stati presi ancora provvedimenti in merito alla richiesta di messa in sicurezza dello svincolo di San Giovanni Reatino”. Per Iachizzi “la strada consolare risulta essere molto pericolosa in quanto essendo nei pressi di accesso in centro abitato, non presenta nessuna limitazione di velocità, né possibilità di attraversamento pedonale, essendoci oltretutto su entrambe i sensi si marcia, la fermata del Cotral. Tale tratto - continua il presidente della Pro loco - risulta essere anche non illuminato e soprattutto nel periodo invernale la visibilità è molto scarsa, anche a causa della situazione climatica sfavorevole in quel tratto. A tale proposito si chiede come già enunciato, un provvedimento che volga a creare una situazione più sicura sia per i veicoli che per le persone. Chiediamo quindi un nuovo sopralluogo per attestare la reale pericolosità ed eventuale adeguamento”. In attesa di una risposta i cittadini di San Giovanni Reatino sono intenzionati a non arretrare di un millimetro sulle loro richieste proprio perché in gioco “c’è l’incolumità di automobilisti e pedoni”.

Proprio in quel tratto di strada, come già detto, le auto corrono veloci e in passato si sono verificati incidenti anche di una certa gravità. “Basterebbe mettere dei persuasori di velocità per cercare di risolvere il problema o anche realizzare una rotatoria” fanno sapere i residenti. Questa ultima ipotesi, tuttavia, non pare al momento percorribile visto che quel tratto della Salaria sarà interessato al raddoppio delle corsie e forse in quella occasione verrà messo in sicurezza quell’incrocio che oggi continua a preoccupare e non poco gli abitanti. Staremo a vedere cosa accadrà. La palla per ora è passata al prefetto.

