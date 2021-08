Rieti, la fiera del peperoncino torna nel centro storico. Tutte le misure di sicurezza

Paola Corradini 24 agosto 2021 a

a

a

Rieti, la Fiera campionaria mondiale del peperoncino festeggerà il suo decennale nel centro storico cittadino. L’ipotesi iniziale di trasferire la location all’ex Zuccherificio che nei giorni passati era stato pulito per accogliere stand e visitatori è tramontata definitivamente nella tarda mattinata di ieri, lunedì 23 agosto, dopo la nota ufficiale arrivata dalla Prefettura con la quale il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Gennaro Capo, con la partecipazione delle forze di polizia, del Comune di Rieti, dei vigili del fuoco e della Asl alla luce degli impegni assunti dagli organizzatori ad applicare tutte le prescrizioni e delle rassicurazioni fornite dalla Questura su ordine e sicurezza pubblica, come del parere favorevole espresso dalle Autorità sanitarie e dai Vigili del Fuoco, ha ritenuto di poter consentire lo svolgimento della Fiera del peperoncino nelle zone del centro storico di Rieti”.

Torna la sagra dell'Amatriciana, incontro in questura per la sede della fiera del peperoncino

I dubbi iniziali del Comitato organizzatore guidato da Livio Rositani proprio in merito agli accessi, sicuramente più complessi da gestire nelle quattro piazze del centro, sono stati dissipati e il centro storico potrà accogliere quello che rimane uno degli eventi cittadini più importanti dopo due anni di stop. A proposito di regole il tavolo tecnico tenutosi nei giorni scorsi in Questura ha illustrato le regole in merito a ordine e sicurezza cui dovranno attenersi gli organizzatori della manifestazione. Tra i punti da rispettare la delimitazione dell'area fieristica che dovrà essere presidiata da personale messo a disposizione dagli organizzatori, con l’ingresso agli stand e alle aree espositive, culturali e convegnistiche solo per i visitatori muniti di Green-Pass i della certificazione di tampone negativo. A vigili urbani, carabinieri, guardia di finanza e polizia spetterà il controllo sull'autenticità del green-pass esibito ai varchi d'accesso.

Fiera del peperoncino, servirà il green pass

Previsto inoltre l'obbligo di indossare la mascherina come pure il divieto di assembramento in tutta l'area della Fiera come nei varchi di accesso e di uscita. Problema non di secondo piano quello di permettere a residenti e commercianti che devono circolare nel perimetro dell'area fieristica. Verrà quindi predisposto un “corridoio” ad hoc che potranno utilizzare anche i mezzi di soccorso in caso di emergenza. Per gli eventi musicali e convegni previsti per il pubblico solo posti a sedere preassegnati. È stato inoltre chiesto al Comitato organizzatore che venga allestita una campagna informativa, in più forme, sulle regole vigenti nell'area fieristica. Per il vicesindaco Sinibaldi “un bel segnale per Rieti perché la possibilità di tenere l’evento in centro sarà un concreto messaggio di ripartenza”. Sinibaldi ha poi assicurato “il massimo sostegno agli organizzatori da parte del Comune”. Quindi l’invito ai reatini e ai visitatori “di rispettare tutte le norme di comportamento per fare in modo che l’evento riesca nel migliore dei modi sia occasione di rilancio”.

Fiera peperoncino. Undici varchi accesso controllati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.