Rieti, lavori alla stazione di Stimigliano. Il sindaco: "La fine è vicina, basta disagi"

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione dello scalo ferroviario di Stimigliano, al centro di un robusto intervento di manutenzione e miglioramento dell’intero quadrante. Ad annunciare l’avvicinarsi del fine lavori è direttamente il sindaco del borgo sabino, Franco Gilardi: “I disagi, è inutile nasconderlo, ci sono stati e continuano ad esserci; per i pendolari ma soprattutto per i cittadini residenti nella zona adiacente al cantiere - ha spiegato il sindaco di Stimigliano - cerchiamo di portare ancora un po’ di pazienza, ormai siamo in dirittura d’arrivo per poi poter dire di aver ottenuto un’area riqualificata e una stazione ferroviaria digitale di ultima generazione”.

Gilardi rivela come l’intervento che sta per essere portato a termine è una operazione radicale, che donerà anche un nuovo look alla stazione ferroviaria e a tutto lo scalo di Stimigliano.

“Per questo - afferma il sindaco - colgo l’occasione di ringraziare Ferrovie dello Stato per l’importante investimento”. Quella comunicata dal sindaco non è l’unica buona notizia per Stimigliano (e non solo): è di questi giorni, infatti, la comunicazione dell’inserimento dello scalo sabino tra quelli che, il prossimo anno, saranno premiati per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. Un riconoscimento, quello promosso dalla presidenza nazionale della Aec (acronimo di Association Europeenne Cheminots, (Associazione Europea Ferrovieri) e dalla presidenza di Utp Assoutenti, che verrà dato anche alle stazioni di Fara in Sabina, Poggio Mirteto, Forano e Magliano Sabina. E appunto Stimigliano.

Tutti questi territori, e i loro rappresentanti, riceveranno un attestato di benemerenza in occasione del tradizionale Premio di “San Bernardino” di Stimigliano, in programma il prossimo anno. La speranza è che non la ripresa della scuola e la conclusione per periodo di ferie, la situazione alla scalo possa essere tranquilla.

