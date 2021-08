Rieti, Imu e Irpef: alta tensione nel Consiglio comunale di Fara in Sabina

Paolo Giomi 23 agosto 2021 a

Dopo la bufera sul bilancio previsionale del 2021, il consiglio comunale di Fara Sabina si infiamma anche sul conto consuntivo del 2020, portato in aula questa settimana dalla maggioranza di centrodestra. Ed è bastata la sola relazione del sindaco-assessore al bilancio, Roberta Cuneo, per accendere gli animi delle opposizioni. In particolare quelle di Noi Fara e Fara Merita, che dopo aver bollato come “artificiale” il documento economico previsionale, attribuiscono gli stessi epiteti anche al conto consuntivo dell’anno precedente.

Ed è sulle due principali voci d’imposta che il dibattito si incaglia sin dal principio: secondo la replica del consigliere di Noi Fara, Marco Marinangeli, “i conti su queste due voci non tornano neanche stavolta. Ci si domanda come sia possibile che in consuntivo 2020 il conto dell’addizionale Irpef sia di molto inferiore rispetto a quello ascritto sul bilancio previsionale 2021, numero che già allora, come volevasi dimostrare, fu considerato sovrastimato dal sottoscritto. Ma è sul calcolo dell’Imu che c’è da strabuzzare gli occhi – tuona Marinangeli – non si spiega come sia possibile che uno numero pressoché storico per l’Imu nel nostro Comune, che orbita sempre attorno ai 2 milioni 200mila euro circa, sia improvvisamente schizzato a 3 milioni di euro. Questo incremento ha il sapore di un artificio contabile che non solo non sta più in piedi visto il momento storico, ma che è oltremodo rischioso per il nostro Comune, che dal punto di vista contabile è ormai controllato a vista da ministero dell’Interno e Agenzia delle entrate da anni. E’ palese che questi soldi, che peraltro non sono stati neanche inseriti nel fondo crediti, non verranno incassati, e che pertanto andranno ad incrementare ancora una volta il passivo dell’ente, già parecchio elevato”. A rincarare la dose ci pensa il capogruppo di Fara Merita, Vincenzo Mazzeo, secondo cui “tra affidamenti di incarichi e consulenze a società esterne per circa 200 mila euro, altri incarichi vari per altri 200 mila euro, e il passivo del pre-dissesto che ammonta complessivamente a quasi 600 mila euro, questa gestione economica manda in fumo circa un milione di euro dei contribuenti di Fara Sabina ogni anno. E nonostante tutto, nonostante la situazione tutt’altro che allegra, nonostante i controlli degli organismi superiori, si ricorre ancora ad artifici contabili di questo tipo. E’ chiara la fotografia di che tipo di gestione sta portando avanti la vostra amministrazione”.

Non si fa attendere la replica del sindaco, Roberta Cuneo: “Ammettere che sia stato effettuato un artificio contabile equivale ad ammettere che tecnici esperti e qualificati come il responsabile del settore e il revisore dei conti abbiano deliberatamente agito in quella direzione, e io questa la trovo una dichiarazione già di per sé grave”. E poi a Marinangeli “voglio ricordare che per metà il conto consuntivo è opera sua, dal momento che per i primi 6 mesi è stato lui a ricoprire il ruolo di assessore al bilancio”, e a Mazzeo “ricordo che le visite che questo Comune ha ricevuto dal Ministero hanno preso in esame errori effettuati nel 2008 e nel 2009, anni in cui, se non ricordo male, il sindaco era il consigliere Mazzeo. Come amministrazione non abbiamo potuto fare altro che porre rimedio a quelle azioni – continua la prima cittadina farense -, avviando per contro un’operazione molto scrupolosa e metodica per rimettere in ordine i conti dell’Ente”.

