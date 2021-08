Rieti, ladri rubano in casa dell'ex sindaco di Montopoli di Sabina Antimo Grilli. Spariscono preziosi e denaro

23 agosto 2021 a

a

a

Furto "eccellente" a Montopoli. La casa dell’ex sindaco Antimo Grilli presa di mira dai ladri. I malviventi, approfittando della assenza dei proprietari in vacanza, si sono introdotti nell’abitazione nelle campagne di Montopoli dopo aver scavalcato la recinzione e forzato una portafinestra. Una volta dentro hanno messo a soqquadro le varie stanza portando via preziosi e denaro in contanti. Ad accorgersi del furto è stata la madre dell’ex sindaco che ha notato una finestra aperta. Immediatamente ha avvertito il figlio che ha anticipato il rientro dalle vacanze facendo l’amara scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per la conta dei danni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.