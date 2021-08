Terremoto, veglia ad Amatrice. Allo stadio Tilesi si ricordano le vittime di 5 anni fa

L. S. 23 agosto 2021 a

a

a

Amatrice si prepara a ricordare le sue vittime del terremoto del 2016 con una serie di celebrazioni che si svolgeranno nella notte del 24 agosto e che culmineranno con la messa celebrata dal vescovo di Rieti Domenico Pompili e che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 11. Domani, 24 agosto, è, inoltre, dichiarato il lutto cittadino per l’intera giornata e saranno chiusi gli uffici comunali e tutte le attività ad eccezione delle farmacie e del Pronto Soccorso PASS.

Terremoto, la terra torna a tremare a Norcia: scossa di Magnitudo 3.1

A causa delle misure di prevenzione contro il Covid-19 e come da indicazioni della Questura, come lo scorso anno, non sarà possibile effettuare la fiaccolata lungo le vie di Amatrice. Le celebrazioni si terranno nel campo di Calcio “Paride Tilesi” a cominciare dalla veglia notturna. La capienza massima ammessa sarà di 600 persone con flusso di accesso a partire dalle ore 1, scaglionato al fine di evitare assembramenti. La veglia di preghiera comincerà alle 2.30 per culminare alle 3.36 con la lettura dei nomi delle vittime. Per chi vorrà prendere parte alla celebrazione sarà obbligatorio l’uso della mascherina e del distanziamento sociale, inoltre verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso. Al termine della celebrazione verranno consegnati ai partecipanti dei lumini da accendere privatamente. L’accesso all’area del Monumento alle vittime del terremoto, all’interno del parco Don Minozzi, sarà libero, ma regolamentato per evitare affollamenti.

Il premier Draghi ad Amatrice il 24 agosto per commemorare le vittime

Ad Accumoli domani alle ore 16 verrà inaugurata la lapide donata dall’Associazione “Arditi sentieri di Lariano” sulla quale sono incisi i nomi delle vittime accumulesi e installata a Illica nei pressi della struttura aggregativa.

Ricostruzione, firmato il protocollo sulla legalità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.