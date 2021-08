Rieti Covid. Il bollettino del 22 agosto: 23 nuovi casi e 15 guariti. I positivi sono 286

22 agosto 2021 a

Coronavirus, salgono ancora i positivi in provincia di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl di Rieti di domenica 22 agosto. I nuovi casi sono stati riscontrati a Rieti (6), Borgo Velino (1), Cantalupo in Sabina (3), Casperia (2), Colli sul Velino (1), Fara in Sabina (1), Forano (1), Mompeo (2), Montebuono (1), Poggio S. Lorenzo (2), Rivodutri (1), Rocca Sinibalda (1) e Torri in Sabina (1). Si registrano 15 nuovi guariti: (4) Rieti, (1) Castel di Tora, (3) Cittaducale, (2) Contigliano, (1) Magliano Sabina, (3) Poggio Bustone e (1) Poggio S. Lorenzo. Numero tamponi eseguiti: 316. Totali tamponi eseguiti: 110.035 Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 286.

"Oltre il 73% dei cittadini over 12 ha completato la vaccinazione nel Lazio. Prima Regione italiana per copertura vaccinale. Grazie a una grande squadra che sta lavorando senza sosta con ottimi risultati. Avanti, il vaccino è libertà". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Sono 75.194.688 i vaccini anti- Covid somministrati nel nostro Paese, il 92,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 81.203.505 (57.137.736 Pfizer/BioNTech, 12.023.367 Vaxzevria di AstraZeneca, 10.083.702 di Moderna e 1.958.700 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 36.287.511 (il 67,19 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:10 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 13.309.252 (95,7 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 7.532.264 (90,5 per cento) e Campania con 7.040.356 (89,4 per cento).

