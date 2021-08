Rieti, Fiera peperoncino. Undici varchi accesso controllati

22 agosto 2021 a

Per ora si lavora per far svolgere l’evento e ogni ipotesi di location viene presa in considerazione dagli organizzatori che attendono una risposta definitiva rispetto all’autorizzazione allo svolgimento nel centro storico della X edizione della Fiera campionaria mondiale del peperoncino “che verrà assunta - spiegano - soltanto nei prossimi giorni in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura. Fino a quel momento, ogni indicazione rispetto al luogo e alla conformazione dell’evento, ivi comprese le prescrizioni logistiche relative alla normativa Covid, rimangono solo ipotesi che attendono il vaglio e la conferma da parte delle competenti autorità”. L’obiettivo è quello di riportare l’evento nel centro storico cittadino, e per questo motivo gli organizzatori stanno lavorando per definire ogni aspetto relativa alla strutturazione dell’evento, agli accessi, ai percorsi e ad ogni prescrizione conseguente alle indicazioni delle autorità competenti.

“Nel caso in cui la Fiera campionaria mondiale del peperoncino dovesse effettivamente tenersi nel cento storico di Rieti - spiegano gli organizzatori -, secondo le ipotesi allo studio in queste ore potrebbero essere individuati 11 varchi di ingresso alle aree interessate dall’evento. Per accedere sarà obbligatorio il green pass o l’esibizione della certificazione di negatività del tampone molecolare o antigenico rapido (valida per 48 ore dal momento del prelievo). E’ allo studio, inoltre, la creazione di corridoi appositamente elaborati per consentire il libero accesso e transito, senza esibizione di green pass o di certificazione del tampone, ai residenti, agli utenti dei servizi pubblici e ai clienti delle attività commerciali del centro storico e comunque più in generale a tutti coloro che non fossero interessati ad accedere alla manifestazione. Inoltre, vi è l’ipotesi di impiegare un significativo contingente di personale autorizzato per presidiare i varchi di accesso e per informazione e supporto ai visitatori lungo l’area perimetrale della Fiera e all’interno della stessa”.

L’organizzazione dell’evento metterebbe poi in campo un’adeguata e massiccia comunicazione, attraverso messaggi trasmessi in filodiffusione e adeguata segnaletica verticale e orizzontale, per informare sui corretti comportamenti da osservare e su ogni altra utile indicazione rispetto ai percorsi da seguire all’interno dell’area fieristica. “Nell’auspicabile eventualità che la Fiera del Peperoncino venga organizzata nella tradizionale e affascinante cornice del centro storico, raccomandiamo visitatori e partecipanti di utilizzare tutti i varchi di accesso alla Fiera al fine di evitare la concentrazione di afflusso solo su quelli posti a ridosso delle principali vie del centro come via Roma” concludono gli organizzatori.

