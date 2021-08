Rieti Covid, il bollettino del 21 agosto: 23 nuovi casi e 15 guariti. I positivi salgono a 286

21 agosto 2021 a

Nuova fiammata del Covid con un'impennata dei contagi in provincia di Rieti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di sabato 21 agosto.All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (6), Borgo Velino (1), Cantalupo in Sabina (3), Casperia (2), Colli sul Velino (1), Fara in Sabina (1), Forano (1), Mompeo (2), Montebuono (1), Poggio San Lorenzo (2), Rivodutri (1), Rocca Sinibalda (1) e Torri in Sabina (1).

Si registrano 15 nuovi guariti: (4) Rieti - (1) Castel di Tora - (3) Cittaducale - (2) Contigliano - (1) Magliano Sabina - (3) Poggio Bustone - (1) Poggio S. Lorenzo. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 316 tamponi e il numero dei test eseguiti dall'inizio della pandemia raggiunge il numero di 110.035. Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 286.

"Rivolgo un invito a chi torna dalle vacanze e non si è ancora vaccinato affinché effettui la prenotazione, la disponibilità é immediata". Lo dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sono 75.040.135 i vaccini anti- Covid somministrati nel nostro Paese, il 92,04 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 81.203.519 (57.137.733 Pfizer/BioNTech, 12.023.368 Vaxzevria di AstraZeneca, 10.083.718 di Moderna e 1.958.700 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 36.204.826 (il 67,03 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:11 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 13.287.944 (95,5 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 7.521.349 (90,3 per cento) e Campania con 7.030.128 (89,3 per cento).

