Fara in Sabina, ricostruzione del ponte di Campomaggiore. L'opposizione attacca il sindaco Roberta Cuneo

I lavori di realizzazione del nuovo ponte stradale Campomaggiore-Acquaviva, collegamento strategico tra l’abitato del Comune di Fara in Sabina e quello del Municipio di Nerola, e quindi tra le province di Roma e Rieti, sarebbe dovuto essere accolto con grande entusiasmo da entrambi i territori, visto che l’opera, ormai attesa da anni, ha trovato solo nelle ultime settimane copertura economica da parte della Regione Lazio. E invece l’annuncio dell’imminente finanziamento dell’infrastrutture, incredibilmente, ha rischiato di creare un piccolo incidente diplomatico tra le due amministrazioni. Per la gioia delle opposizioni, in primis quella di cui fa parte il Partito democratico di Fara in Sabina, che non ha potuto non rimarcare quello che, a detta del coordinatore comunale, Alessandro Spaziani, è stato (ed è) un atteggiamento da “spettatore” impassibile da parte del Comune di Fara in Sabina.

La cronaca. Ad annunciare, via social, l’imminente arrivo dei lavori, è proprio il Pd di Fara in Sabina, che attraverso un post su Facebook, non senza “punzecchiate” all’amministrazione farense, ringrazia “la Regione Lazio per aver finanziato con 200mila euro un progetto presentato dal comune di Nerola per la ricostruzione del ponte che collega Acquaviva e Campo Maggiore. La ricostruzione del ponte era stata promessa dal 2011 dall’attuale amministrazione di Fara, ma alla fine solo grazie al Comune di Nerola Fara avrà un grande beneficio. Ancora una volta vengono in soccorso dei cittadini di Fara enti esterni: comuni limitrofi e Regione. E’ una mancanza grave il fatto che l'assessore ai lavori pubblici, sempre lo stesso in 11 anni, in tutto questo tempo non sia stato in grado di trovare un finanziamento per il ponte di Campo Maggiore”.

Ci si aspetterebbe una replica da parte del Comune di Fara Sabina, eppure dalle aule amministrativa arriva un semplice “cautela”, in attesa di visionare atti ufficiali che però, da parte sua, il Comune di Nerola ha già visto e rivisto. Da qui la contro-nota del sindaco del borgo della Sabina Romana, Sabina Granieri, che pure con Fara, e con la collega sindaco Roberta Cuneo, ha collaborato e collabora anche nelle fasi istruttorie dell’opera in questione, e che alla vista di tali affermazioni si domanda: “Ma quale cautela? Il finanziamento è già scritto su un atto ufficiale, e a brevissimo sarà appaltato dal nostro Comune. Quindi nessuna cautela ma una solida realtà”. Immediata la contro-replica di Spaziani: “La sindaca di Fara Sabina parla di un lavoro sinergico e di cautela ma al contempo ammette di non sapere che, come specificato dalla sindaca di Nerola, si tratta di un finanziamento su un atto già ufficiale”.

