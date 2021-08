Rieti, spaccio di cocaina e hashish. A Passo Corese arrestato un 60enne

17 agosto 2021 a

Sessantenne insospettabile in manette per spaccio di droga. I carabinieri della stazione di Passo Corese nelle scorse hanno arrestato un sessantenne di Nerola, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto a controllo in un bar e trovato in possesso di due dosi già confezionate di cocaina. Le successive perquisizioni domiciliari effettuate a Nerola e Borgo Santa Maria di Montelibretti, in due appartamenti riconducibili al sessantenne, hanno consentito di rinvenire e sequestrare due pezzi di hashish rispettivamente di 57 e 3,4 grammi.

In macchina, poi, è stata trovata una mazza da baseball portata senza un giustificato motivo. Sono stati posti sotto sequestro anche 590 euro, in banconote di vario taglio, che l’uomo, disoccupato, aveva con sé al momento del controllo, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Per tali ragioni l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione di Nerola, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.

