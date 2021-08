Rieti, hashish nascosto in un mobile. Arrestato un 43enne di Passo Corese

14 agosto 2021 a

a

a

Erano arrivati nella sua abitazione solo per notificargli un atto. Ma il nervosismo dell’uomo li ha insospettiti. E quindi è scattata la perquisizione dell’appartamento ed è uscita fori la sorpresa: oltre 13 grammi di droga divisa già in dosi. Per l’uomo sono scattate le manette. I Carabinieri della stazione di Passo Corese, nella serata di ieri (venerdì 13 agosto), hanno arrestato un quarantatreenne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di cocaina, 55enne in manette

I militari si sono recati presso la sua abitazione, a Passo Corese di Fara in Sabina, esclusivamente per effettuare una notifica di un atto amministrativo, ma, alla reazione dell’uomo, troppo preoccupato e nervoso in relazione alle circostanze, si sono insospettiti e hanno effettuato una perquisizione personale e locale, che ha dato esito positivo. Abilmente occultato in un mobile, è stato rinvenuto, infatti, un involucro contenente 13,5 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, 400 grammi di mannite, sostanza solitamente usata per il “taglio” dello stupefacente in polvere, semi di marijuana e un coltello con la lama intrisa di hashish.

Ragazza trovata con un etto di cocaina e arrestata

Tutti elementi che hanno consentito di ipotizzare che lo stupefacente sequestrato fosse destinato allo spaccio. Per tale ragione l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

Nascondevano la droga nel bosco. Oltre 22 anni di carcere inflitti a quattro imputati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.