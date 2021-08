Mille dosi in un giorno, le vaccinazioni in provincia di Rieti toccano quota 173 mila

15 agosto 2021 a

Nella giornata di venerdì la Asl di Rieti ha registrato un nuovo record giornaliero di somministrazioni di dosi di vaccino anti-covid19. Sono state 1.000 le dosi di vaccino somministrate in una sola giornata sul territorio della provincia di Rieti, di cui 200 presso l'hub Caserma Verdirosi, durante la prima giornata dell'Open Hub dedicato alla vaccinazione di tutti gli over 12 anni, con vaccino Moderna, senza prenotazione. Un risultato che ha portato il numero totale di somministrazioni a 173.381 unità: 90.557 in prima dose (70.456 Pfizer, 3.751 Moderna, 16.330 AstraZeneca) e 82.824 in seconda dose (64.185 Pfizer, 2.880 Moderna, 13.593 AstraZeneca, 2.166 J&J).

L'Open Hub della Asl di Rieti proseguirà fino al 23 agosto, tutti i giorni, anche domani, giorno di Ferragosto, dalle ore 8 alle ore 14. Si accede senza prenotazione, basta recarsi presso l'hub, in piazza Beata Colomba e attendere il proprio turno. Ancora una volta grazie al personale della Asl di Rieti, medici, tecnici, infermieri e amministrativi, per il lavoro svolto nelle attività di prevenzione e contenimento della pandemia da: attività che consentono a tutte le comunità del reatino di vivere in sicurezza questa stagione così difficile e che vede la Asl di Rieti impegnata sul campo, nella lotta al Coronavirus, da oltre 16 mesi.

“Un ringraziamento particolare va ai 73 sindaci della provincia, ai medici di base e ai pediatri che in questi mesi si sono rivelati preziosi alleati nella lotta contro il Covid19”. ha detto la direzione aziendale.La Asl di Rieti ricorda ai cittadini ancora indecisi di aderire alla campagna vaccinale. Su 242 positivi l'85% non é vaccinato e il 15% non ha completato il ciclo vaccinale. Il vaccino, pertanto, protegge dal Covid e dalle sue varianti e limita i ricoveri ospedalieri e in Terapia Intensiva. Ad oggi presso l'ospedale de'Lellis di Rieti non si registrano ricoveri.

