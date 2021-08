Rieti, vaccini anche a Ferragosto per gli over 12 alla Verdirosi

Paola Corradini 10 agosto 2021 a

La Asl di Rieti punta sui giovani. E così la campagna vaccinale non andrà in vacanza. È ancora troppo larga la forbice che divide i vaccinati da chi ancora non si è sottoposto alla somministrazione. I numeri parlano chiaro: sono oltre 25mila gli under 60 che non si sono vaccinati con la prima dose. Alla faccia del Green pass e della variante Delta. Dal 13 al 23 agosto, compreso il giorno di Ferragosto, all’hub della caserma Verdirosi, con ingresso in piazza Beata Colomba, sarà “Open Hub” con la somministrazione del vaccino Moderna agli over 12 anni con accesso diretto sul posto senza necessità di prenotazione. Basterà presentarsi all’hub dalle 8 alle ore 14 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica e attendere il proprio turno.

Gli altri due hub vaccinali, quello all’ex Bosi e della Asl al polo Amazon di Passo Corese invece, saranno operativi fino a venerdì 13 agosto, per poi fermarsi e riprendere con le vaccinazioni lunedì 23 agosto. “L’Open Hub” nasce dalla necessità di proseguire la campagna vaccinale, senza alcuna interruzione, anche durante la settimana di Ferragosto. Questo permetterà ai cittadini che non lo hanno ancora fatto di vaccinarsi. Con “l’Open Hub” la Asl di Rieti, avvia anche la vaccinazione agli studenti delle Scuole del territorio della provincia di Rieti. Un primo passo in vista dell’attivazione del piano Scuole Sicure 2021-2022, che la Asl di Rieti sta elaborando in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale di Rieti, in vista del nuovo anno. Un nuovo anno dove le incognite pesano ancora più delle certezze soprattutto dopo quanto deciso dopo l’ultima Cabina di Regia dove è stato proposto che per i docenti senza green pass dopo 5 giorni di assenza partirà la sospensione dello stipendio. Nell'anno 2021-22 per "assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva" degli studenti, tutte le lezioni si svolgeranno in presenza. Secondo le direttive del Governo Regioni e Comuni potranno chiudere istituti e fare lezioni in Dad solo come deroga per specifiche aree del territorio o singoli istituti esclusivamente in zona rossa o arancione o per casi di focolai o rischio particolarmente elevato. Discorso a parte, e forse più complesso per i trasporti dove dovrà essere esibito obbligatoriamente il Green pass. E in provincia sono tanti gli studenti che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico

Bollettino sanitario All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo a Morro Reatino. Si registra un guarito a Tarano. Numero tamponi eseguiti: 47. Totali tamponi eseguiti: 107.372. Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 187.

