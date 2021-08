Iniziati a Rieti i lavori di restauro della chiesa di Sant'Antonio Abate

Paola Corradini 09 agosto 2021 a

a

a

Sono iniziati i lavori sulla chiesa di Sant’Antonio Abate a Rieti. L’avvio dei lavori da parte della ditta appaltatrice è l’esito di un lungo percorso di studio, indagini ed approfondimento che la Soprintendenza ha effettuato in questo ultimo anno aprendo il cantiere un anno fa. Ma la storia inizia nell'ottobre del 2018 quando il consigliere comunale Letizia Rosati scrisse la prima mail alla Regione e alla Soprintendenza chiedendo che la chiesa fosse recuperata. Poi il censimento dei “Luoghi del Cuore Fai 2020” con lo storico complesso reatino, sostenuto da un comitato di cittadini e dal Gruppo reatino del Fai che porta la chiesa di Sant'Antonio Abate ad ottenere oltre 5000 voti piazzandosi al sesto posto nel Lazio.

Parte il recupero di Sant'Antonio Abate. Stanziati 300 mila euro

Ieri quello che è stato un sogno durato tre anni diventa realtà. “È un edificio molto molto antico e la sua origine è addirittura del 1337 – spiega Letizia Rosati - quando l’antico ospedale dedicato a questo santo eremita fu fondato nella zona della città che si era andato ad espandere all’infuori della cinta muraria romana”. Non è stato facile arrivare ai lavori perché c'è stata una fase di diagnostica particolarmente complessa a causa dei problemi di avvallamento del pavimento della chiesa che hanno richiesto ulteriori approfondimenti rispetto alle prime indagini nei locali ipogei dell'edificio condotti dalle facoltà di Ingegneria de "La Sapienza" di Roma e dell'università de l'Aquila. “L'apertura delle cripte ha portato alla luce molti resti scheletrici perché, evidentemente, la chiesa era l'ossario dell'antico ospedale attiguo e non è stato escluso che una parte dei resti risalisse alla peste che colpì Rieti”. Tale scoperta ha richiesto, non solo una lunga dilatazione dei tempi di lavoro, ma un intervento specialistico degli antropologi della Soprintendenza e l'osservanza di precise norme igieniche come anche la sepoltura, presso l'ossario comunale, “di quei poveri resti a cui non poteva non andare il nostro rispetto”.

I musulmani a Cicchetti: "Restauriamo la chiesa di San Benedetto in cambio di una moschea più grande"

Dopo le indagini si è potuta mettere a punto la migliore strategia di consolidamento antisismico dell'edificio cinque-seicentesco come ha spiegato la Rosati che ha seguito dall'inizio e in prima persona, il percorso di recupero del sito. Ieri mattina un passaggio anche del sindaco Cicchetti che ha voluto accertarsi dell'inizio dei lavori. Un ringraziamento da parte dell'amministrazione è stato rivolto alla Soprintendenza che ha capito il valore dell'intervento significativo stanziando 750mila euro per il recupero della chiesa che porta la firma di uno dei più grandi architetti del Cinquecento: Jacopo Barozzi detto il Vignola. “Oggi è una grande soddisfazione – ha detto la Rosati di fronte al cantiere al lato della chiesa dove si è iniziato ad intervenire sul retro dell'abside – perché possiamo dire che la ditta che ha vinto l’appalto sta iniziando a montare le impalcature per il restauro dell’edificio cominciando dalla zona absidale per poi passare alla facciata”. Infine l'invito a tutti i cittadini che, nonostante l'ordinanza di divieto di sosta e le strisce, continuano a parcheggiare davanti alla facciata, di rispettare quanto scritto per permettere alla ditta di poter montare le impalcature.

L'Aquila in soccorso di Amatrice per il recupero di nove opere danneggiate dal sisma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.