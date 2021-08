Rieti, incendio nella pineta di Pozzaglia. Intervengono anche i canadair

07 agosto 2021 a

Da questa mattina squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile e poi canadair arrivati da Roma sono alle prese con un vasto incendio che ha colpito la pineta di Pozzaglia Sabina che si estende tra il capoluogo e la frazione di Montorio in Valle, nella zona della provincia di Rieti che confina con l’Abruzzo a circa mille metri sul livello del mare. L’allarme è stato dato questa mattina intorno alle nove e sul posto sono arrivate due squadre da Rieti dei vigili del fuoco insieme ai volontari del distaccamento di Carsoli.

Più tardi hanno fatto il loro ingresso in scena i canadair che si sono alzati da Roma. In questo momento si continua a lavorare e l’incendio non è ancora domato anche se la situazione è sotto controllo. L’area interessato è quella vicino la frazione di Montorio dove non ci sono fortunatamente abitazioni. Presto per capire la natura dell’incendio, saranno i vigili del fuoco a stabilirlo, pare però che le fiamme siano partite da pochi metri dalla strada che collega Pozzaglia a Montorio. L’area della pineta è molto vasta ed arriva quasi sul lago del Turano, i danni all’ecosistema sembrano essere tanti.

La pineta di Pozzaglia è nata circa 60 anni fa e per estensione è la seconda del Lazio. Seguiranno aggiornamenti

