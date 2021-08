Rieti, mezzo milione per la produttività dei dipendenti comunali

Luca Feliziani 08 agosto 2021 a

Nei giorni scorsi l’attacco diretto dei sindacati. “Al Comune di Rieti il personale dipendente è stato dimenticato” che poi hanno continuato “i ritardi sulle valutazioni del personale sono diventati consuetudine”. La nota della Cgil, Cisl e Uil parlava anche di “ritardi che coinvolgono anche il massimo vertice della struttura sono incomprensibili e avranno l’effetto che la liquidazione della performance del 2020 che ancora non avviene. Per questi motivi - continuano - il 7 luglio con una diffida inviata al segretario generale ed ai dirigenti e per conoscenza al sindaco e all’assessore al personale, abbiamo chiesto l’immediata consegna delle valutazioni e l’immediata liquidazione delle spettanze per il 2020.

Diffida che non ha sortito effetti. Tali comportamenti inaccettabili rappresentano la considerazione che l’amministrazione e la classe dirigente ha nei confronti del poco personale rimasto in servizio. Questi ritardi ed omissioni, non più plausibili, creano malcontenti tra il personale. Per questi motivi se non si procederà a liquidare il dovuto siamo pronti a tutelare gli interessi dei lavoratori proclamando lo stato di agitazione del personale ed alle ulteriori azioni”, chiudeva così la nota di Cgil, Cisl e Uil. A rispondere ai sindacati in modo pacato e costruttivo l’assessore al Personale Oreste De Santis. “Oltre due mesi fa con una lettera datata 20 maggio ho sollecitato i dirigenti di settore a inoltrare le valutazioni sul personale e già sulla mia scrivania sono arrivate tre risposte. Altre arriveranno tra fine agosto e settembre e conto a breve di chiudere il discorso sulla produttività del personale comunale distribuendo loro mezzo milione di euro - continua Oreste De Santis” che tende una mano anche ai sindacati.

“Con Cgil, Cisl e Uil abbiamo lavorato bene in questi anni e vogliamo farlo anche in futuro. Loro sanno benissimo le difficoltà che abbiamo avuto in questi mesi con la pandemia ed il lavoro da casa che ha inevitabilmente provocato dei problemi. Ma questa amministrazione è e sarà vicina sempre ai suoi dipendenti. Conto di liquidare gli incentivi produttività prima dello scorso anno. In questi anno non abbiamo mai avuto contrasti con il nostro personale. Anzi, devo dire che grazie ai corsi di aggiornamento che stiamo predisponendo cerchiamo di farli crescere anche in termini professionali. Perché se lavorano meglio loro, ci guadagna la macchina amministrativa e ci guadagna soprattutto la città di Rieti”. L’assessore al Personale Oreste De Santis ha dato la sua parola. Nei prossimi mesi arriveranno cli incentivi in base alle valutazioni fatte dai dirigenti di settore. Si tratta di mezzo milione di euro, una somma non da poco.

