Rieti, a Passo Corese la nuova sede dell'Istituto per la logistica

Non potrà che essere Passo Corese la sede del nuovo Istituto Tecnico Superiore per la Logistica 4.0, una delle due scuole professionali che la Regione Lazio, con delibera dei giorni scorsi, ha assegnato alla Provincia di Rieti (l’altra è una scuola di formazione sulla “agricoltura sostenibile”). A ribadirlo, dopo aver a lungo lavorato su questo obiettivo, è il deputato reatino del Partito democratico, Fabio Melilli, colui che nelle settimane scorse anticipò tutti con l’annuncio dell’imminente apertura dell’hub vaccinale proprio a Passo Corese. Il che, a rigor di logica, rende le affermazioni del parlamentare reatino più che attendibili.

“Leggo sulla stampa, in merito ai nuovi Istituti Tecnici Superiori deliberati dalla regione per la nostra provincia, che nelle mie dichiarazioni dei giorni scorsi non mi sarei sbilanciato sulla sede dell’Its della logistica – scrive Melilli su Facebook - vorrei ricordare che lo proposi alla Regione un po’ di anni fa e non riuscimmo ad ottenerlo. Non credo ci possano essere dubbi sulla sede. L’Its della logistica non può che essere collocato a Passo Corese. Credo peraltro che bisognerà aprirsi ai territori ed immaginare che l’Its possa diventare riferimento per tutta la regione, visto il grande dinamismo imprenditoriale che la logistica sta registrando nel Lazio. Un istituto che da Passo Corese lavori per far nascere altre sedi e sia il cuore della formazione di settore. Per questo stiamo lavorando affinché tra i soci ci siano le più importanti aziende del Paese”.

Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Fara Roberta Cuneo: “Siamo felici che la Regione Lazio abbia deciso di investire nel nostro territorio, con un nuovo istituto tecnico superiore dedicato al settore della Logistica – ha dichiarato il primo cittadino sabino -. Il nostro territorio, in particolare la frazione di Passo Corese, è sede logistica di importanti aziende, e rappresenta un’importante realtà non solo logistica ma anche economica per la provincia. Ho parlato proprio in queste ore con l’assessore regionale Claudio Di Berardino, che ringrazio per la gentilezza e disponibilità. Già da lunedì saremo a lavoro sul progetto, partendo dalla creazione della nuova Fondazione, fino ad arrivare all’attivazione dell’Its. Sicuramente la nostra amministrazione lavorerà alacremente su questo, in sinergia con la Regione e con tutte le forze presenti in Consiglio comunale, che hanno promosso questo tema e con cui sono certa non mancherà un’azione congiunta”.

